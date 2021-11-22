Beşiktaş'ın eski stoperi İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez ile yaşadıkları gerginliğe değinerek o dönem aralarında geçen kavgaya dair detayları anlattı.

Siyah-beyazlılar'ın iki eski yıldızı 2008 yılında Avusturya kampında yaşadıkları olayla gündeme gelmişti.

Kampın ilk gününde yumruklaştıkları iddia edilen İbrahim Üzülmez ile İbrahim Toraman'ın İstanbul'a ayrı uçaklarla döndüğü haberleri medyaya yansıdı.

İki oyuncu arasında yaşanan gerginlikle ilgili dönemin Beşiktaş menajeri Sinan Engin ise, "Süresiz kadro dışı kaldılar. Gelen teklifleri de değerlendireceğiz." açıklamasını yapmıştı.

İbrahim Toraman ne söyledi?

NTV'de yayınlanan Emek Ege ile Kırılma Anı programına konuk olan İbrahim Toraman, 2008 yılında İbrahim Üzülmez ile Avusturya kampında yaşanan gerilime değindi:

"Son derece üzüldüğüm bir konu. Çok tertemiz bir sayfam vardı ve bunu daha da yukarılara taşımak gerekirdi. Elimden geleni yaptım, her zaman disiplinli, profesyonel bir oyuncuydum ama bu tarz saha dışı olaylar bana en büyük zararı verdi."

"Herkesin bambaşka imajları var. Hayatın ne getireceğini bilemezsiniz. Biriyle sorununuzu çözmek için konuşabilirsiniz, konuşamazsanız tartışabilirsiniz, tartışamazsanız kavga da edersiniz ve en sonunda sorunu çözersiniz değil mi? Ama eğer sorun çözülmüyorsa burada daha büyük bir problem var demektir."

"O süreci hem yönetenler iyi yönetemediler hem de olayı çok uzattılar. Benim vicdanım rahattı. Döndüğüm zaman başka takımlardan teklif de aldım ama sesimi çıkarmadan yönetimin alacağı kararı bekledim."

"İbrahim Üzülmez gelip benden özür diledi. Hata yaptığını söyledi ve gel beraber basın toplantısı yapalım dedi. Ben ondan çok daha genç olmama rağmen olgunluk yaptım ve kabul ettim."

"Fakat İbrahim Üzülmez'in bana karşı içinde çözemediği bir sorun var. Futbolu bırakma noktasındayken bir Ankaragücü maçı devre arasında ben ayakkabımı çözerken gelip bana vurdu."

"Beni taraftarın ve camianın önüne attı. Bu bana çok zarar verdi. O döneme kadar taraftar beni hep desteklerdi fakat İbrahim Üzülmez ile yaşananların ardından benim bir daha kredim yoktu. Bu baskıyı üzerimde hissettim."

Toraman - Üzülmez kavgasında ne yaşandı?

Beşiktaş'ın Avusturya kampında iki kaptan arasında yaşanan gerginlik gündeme "Terlik kavgası" olarak damga vurmuştu.

Medyaya yansıyan haberlere göre; ikinci kaptan İbrahim Toraman'ın yemeğe terlikle gelmesi, İbrahim Üzülmez'i rahatsız etmişti.

Öğle yemeğine terlikle gelen ikinci kaptanı İbrahim Üzülmez "Yemeğe neden terlikle geliyorsun, ayakkabı giysene" diye uyardı.

İbrahim Toraman "Ayağım ağrıyor o yüzden" yanıtını verdi. Üzülmez’in "Benim de ayağım ağrıyor ama ben terlik giymiyorum" sözüne Toraman "Sanane" diye çıkıştı. Üzülmez "Takımın kaptanıyım" diye konuşarak ayağa kalktı. Toraman’ın "Ben de kaptanıyım" karşılığı üzerine iki futbolcu birbirine girdi.

Diğer futbolcuların ayırdığı iki futbolcuyu akşam Sinan Engin barıştırmak istedi ancak başarılı olamadı.