Beşiktaş erken dönemde iki gol attı ve kupa yarı finaline doğru özgüven kazandı

Beşiktaş, Cuma günü Süper Lig'de harika bir iş çıkardı. Kara Kartallar, Gaziantep'i 2-0 mağlup ederek dördüncü sırayı garantileme yolunda büyük bir adım attı. Ancak İstanbul ekibinin şu anki ana hedefi kupa turnuvasını kazanmak.

5 Mayıs'ta Konyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası yarı finali öncesinde, Haarlemli Orkun Kökçü'nün de dahil olduğu birçok as oyuncuyu dinlendiren Beşiktaş, Gaziantep'i kısa sürede mağlup etti.

Konuk takım 7. dakikada golü buldu. Kristjan Asllani köşe vuruşunu kale önüne güzelce ortaladı, Tiago Djaló ikili mücadelesini kazandı ve kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

22. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Asllani, penaltıyı gole çevirerek asistinin yanı sıra bir gol de kaydetti: 0-2.

Dördüncü sırayı sağlam bir şekilde elinde tutan Beşiktaş, Conference League'e katılmayı neredeyse garantiledi. Beşinci sıradaki Başakşehir'in, üç maç kala sekiz puan gerideyken, Beşiktaş'ın ise Süper Lig'de iki maçı kaldı.

Beşiktaş kupayı kazanmayı başarırsa, Avrupa Ligi play-off turuna katılmaya hak kazanacak. Yarı finalde Konyaspor, olası finalde ise Gençlerbirliği veya Trabzonspor ile karşılaşacak olan kulüp, turnuvayı kazanmak için oldukça iyi bir şansa sahip görünüyor.