Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferinden ne kadar kazanacak?

Siyah-beyazlılar, 18 yaşındaki oyuncunun ayrılığını resmen açıklarken satış detayları da belli oldu.

Beşiktaş ile Emirhan İlkhan'ın yolları genç futbolcuya Torino'nun talip olmasının ardından resmen ayrıldı.

Beşiktaş, özkaynak oyuncusunun transferi için İtalyan ekibiyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Peki sözleşme detayları nasıl? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Beşiktaş, Emirhan İlkhan'dan ne kadar gelir elde edecek?

Siyah-beyazlılar, Emirhan İlkhan transferinden 4.5 milyon euro bonservis bedeli kazanacak. Ayrıca Beşiktaş, 18 yaşındaki oyuncunun bir sonraki satışından %15 pay alacak.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net Transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır."

Ahmet Nur Çebi ne söyledi?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Emirhan İlkhan’ın durumuna ilişkin dün A Spor'a şunları söyledi: "Kalmak istemeyen çocuğu, kimse Beşiktaş’ta tutmamı istemesin."

"Emirhan menajerine yönlendirdi. 1 milyon euro’ya çıkacaklardı, izin vermedik."

"Emirhan’ın ayrılığı konusunda sosyal medyada rüzgar oluşturuldu. Neden suçlandığımı anlamıyorum. Bir sağlıksız muhalefet var."

"18 yaşını geçtiği anda bir futbolcu ile yaptığınız geçmişteki kontrat geçersiz. 17 yaşındaki biri ile 5 yıllık kontrat yaparsanız 22 yaşına kadar sizinle olacağını zannetmeyin. Bir menajer furyası var. Herkes bu işten oturduğu yerden nemalanmaya başlıyor."