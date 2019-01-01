Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette ile prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş'ın Eintracht Frankfurt'un 26 yaşındaki stoperi Simon Falette ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Kış transfer döneminde kadrosuna Burak Yılmaz, Nicolas Isimat-Mirin ve Muhayer Oktay'ı katan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Beyaz TV' den Ertan Süzgün'ün haberine göre; siyah-beyazlılar, Eintracht Frankfurt'un Gineli stoperi Simon Falette ile prensip anlaşmasına vardı.

Çok büyük bir sürpriz olmadığı takdirde, Enzo Roco takımdan ayrılacak ve yerine Falette katılacak.

Futbola Tours altyapısında başlayan Falette, 2017 yazında Metz'ten Frankfurt'a transfer olmuştu. 26 yaşındaki stoper, bu sezon Bundesliga'da 5, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 defa Frankfurt formasını giydi.