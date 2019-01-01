Hazırlık Kulüpler

Beşiktaş - Eibar hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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AA
Beşiktaş, hazırlık maçında Eibar ile karşı karşıya geliyor. Maçın bilgileri haberimizde...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında Eibar ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Eibar maçı saat kaçta?

Kaiserwinkl Arena'da 27 Temmuz Cumartesi günü oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 18.00'de başlayacak.

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Beşiktaş - Eibar maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Eibar hazırlık maçı canlı olarak D-Smart 82. kanaldaki Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Siyah-beyazlılar ilk hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1, ikinci hazırlık maçında ise Kocaelispor'u 7-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

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