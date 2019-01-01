Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinde iyileştirmeye gidecek

Takımın en az kazanan oyuncularından biri olan Dorukhan'ın maaşı yaklaşık üç katına çıkarılacak.

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yaz transfer döneminde birçok Avrupa kulübünün talip olduğu Dorukhan Toköz, buna karşın siyah-beyazlılarda kalmıştı. Sabah' ta yer alan habere göreyse Beşiktaş yönetimi takımın en az kazanan oyuncularından biri olan Dorukhan'ın maaşını revize etme kararı aldı.

Buna göre siyah-beyazlılardan yıllık 350 bin euro kazanan 23 yaşındaki futbolcunun maaşı 1 milyon euro olacak. İtalya ve 'dan gelen tekliflere rağmen kulübe zorluk çıkarmayan ve bir yıl daha takımda kalarak şampiyonluk yaşamak istediğini ifade eden Dorukhan'ın tutumu, yönetim ve teknik heyetin takdirini kazanmıştı.

2018 yazında 'dan 150 bin euro karşılığında transfer edilen Dorukhan, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 3 gol 3 asistle oynamıştı.