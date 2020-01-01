Beşiktaş, Dorukhan Toköz ile yeni sözleşme için anlaşmaya vardı
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AA
Beşiktaş'ta uzun süredir yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı tartışma konusu olan Dorukhan Toköz konusu çözülmek üzere.
Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Dorukhan'ın sözleşmesinin Mayıs 2021'de sona erecek olması ve yeni sözleşme görüşmelerinde bir sonuca varılamaması krize neden olmuştu.
Fanatik' te yer alan habere göreyse; Dorukhan’la yapılan son görüşmede 1.1 milyon euro yıllık maaş üzerinden el sıkışıldı.
Ancak resmi açıklamanın yapılması biraz daha zaman alacak. Takımda oyuncuların biriken alacaklarının yanı sıra krizden ötürü indirim istenecek olması nedeniyle sürecin sona ermesi beklenecek.