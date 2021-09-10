Beşiktaş - Borussia Dortmund maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? Aşı zorunluluğu var mı?
Son şampiyon Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk ediyor.
Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak maçın biletleri, öncelikli grup için 12 Eylül Pazar günü saat 11.00'de satışa çıkacak.
Buna göre, 2019-2020 sezonu için kombine bileti olan Beşiktaşlı taraftarlara, biletleri almada öncelik tanınacak.
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Genel satış ne zaman?
Dev karşılaşmanın genel bilet satışı ise 13 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de başlayacak.
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu kararı gereğince deplasman takımı taraftarlarına bilet satışı yapılmayacak.
Bununla birlikte Covid-19 önlemleri kapsamında bilet satışlarıyla ilgili bazı kurallar uygulanacak.
Beşiktaş-Borussia Dortmund maçında, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini tamamlamış, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren HES'in onay verdiği taraftarlar stadyuma girebilecekler.
Bilet fiyatları ne kadar?
Kritik karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori 490TL
2. Kategori 450TL
3. Kategori 390TL
4. Kategori 375TL
5. Kategori 325TL
6. Kategori 295TL
7. Kategori 200TL
8. Kategori 175TL
VIP 100: 1.250TL
VIP 101 – 126: 1.100TL
1903 A-E: 1.400TL
1903 B-D: 1.500TL
1903 C: 1.600TL
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