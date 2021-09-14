Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşma hangi kanalda olacak?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında 15 Eylül'de Borussia Dortmund'u konuk edecek. Mücadele dijital platform Exxen'den yayınlanacak.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın basın toplantısında Exxen'in sahibi Acun Ilıcalı'dan bir istekte bulunması tartışma başlatmıştı.

Dortmund maçının açık kanaldan yayınlanması isteyen Sergen Yalçın, "Acun Ilıcalı'dan rica etmek lazım herhalde. Açsın kanalı, herkes bir seferlik izlesin maçı. Camia olarak heyecanlıyız. Tüm ülke seyretmek izliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Beşiktaş-Dortmund maçının TV8'den yayınlanmasını talep eden futbolseverler sosyal medyada bu isteklerini dile getirdiler.

Ancak konuyla ilgili bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, bu isteği yerine getirmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

"Şimdi insanların istekleri olabilir. Bu konuda saygısızlık yapmayayım. Sergen Yalçın kötülük bilmeyen kötülük düşünmeyen ve bana göre de işinde geldiği yere biraz da geç gelmiş olan bir dostum. Sergen'in bugünkü isteği kendi gönlünden gelen bir istek."

"Destek var destek var yani. Ben de kafamdan geçirsem şu oyuncu oyuna girsin desem Sergen hayata geçirebilir mi? Şampiyonlar Ligi sayesinde BJK transfer aldı. Bu para nereden geldi? Yayın haklarından. Bizim Şampiyonlar Ligi'ne verdiğimiz paralar zaten kulüplere gidiyor."

"Benim Fenerbahçe ve Galatasaray camiası ile de aram iyi. Şimdi BJK için bunu yapsak diğer kulüplerin taraftarı demez mi bizim maçlar nerede diye? Hadi bir maçı yayınladık! İkinci maç ne olacak? Öbür maç da ne olacak? Hocam Beşiktaşlı taraftarın mutlu olmasını istiyor. Keşke elimde bir sihirli değnek olsa. Nasıl yardım edeyim?"

Exxen'in tarife ücretleri ne kadar?

Exxen'de reklamlı veya reklamsız olmak üzere iki tür üyelik bulunuyor. Reklamlı üyelik aylık 9.90₺ üzerinden, reklamsız üyelik ise aylık 19.90₺ üzerinden ücretlendiriliyor.

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi ise, temel pakete ilave olarak 24,90₺ ödeyerek izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 yıl taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80₺ olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80₺ ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80₺ olarak açıklandı.

Exxen nasıl izlenir?

Bilgisayarda internet tarayıcısı üzerinden, mobilde Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirerek, televizyonda ise Exxen Android TV uygulaması ile Android TV’li tüm televizyon ve cihazlarda Exxen izlenebiliyor.