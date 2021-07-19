Beşiktaş Donnarumma imzalayınca Sergio Rico için harekete geçti

Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ın gündeminde kaleci transferi var.

EURO 2020'nin yıldızı Gianluigi Donnarumma'nın imzasının ardından kadrosundaki kaleci sayısı dokuza yükselen PSG'de bazı kalecilerin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, İspanyol basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Sport'ta yer alan habere göre Beşiktaş, PSG'nin İspanyol kalecisi Sergio Rico için harekete geçti.

Beşiktaş'ın 27 yaşındaki kaleciyi kadroya katabilmek için yoğun bir ilgi gösterdiği belirtilen haberde, La Liga takımlarından Valencia ve Espanyol'un da tecrübeli kaleciyi kadroya katmayı arzuladığı kaydedildi.

Geçen sezon PSG formasıyla ligde 10 maçta şans bulan Rico, Fransız ekibine Sevilla'dan 6 milyon euroya transfer olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı

Sevilla altyapısından yetişen ve daha önce Premier Lig takımlarından Fulham'da da forma giyen Rico, 2015-2016 sezonunda Sevilla'da gösterdiği üst düzey performansla İspanya Milli Takımı'na kadar yükselmişti.

Sevilla ile 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni de kazanan Rico, şu anda takımının üçüncü kalecisi konumunda.

Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde kaleyi siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu'na emanet eden Sergen Yalçın, genç kalecinin yokluğunda ise formayı bir diğer genç isim Utku Yuvakuran'a teslim etmekten çekinmemişti.

Beşiktaş'ın adı geçtiğimiz günlerde Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok ile de anılmıştı.

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