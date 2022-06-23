Beşiktaş - Deportivo Alaves maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Siyah-beyazlılar, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da olacak.

2022-23 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran’da Nevzat Demir Tesisleri’nde Valerien İsmael önderliğinde

başlayacak olan Beşiktaş’ın hazırlık karşılaşmaları belli oluyor.

İki etaplı sezon hazırlık kampı gerçekleştirecek olan siyah beyazlılar 5-16 Temmuz tarihleri arasında

Avusturya’da Bad Haring bölgesinde ve 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın Alicante

şehrinde yeni sezona hazırlanacak.

İlk hazırlık karşılaşması 23 Temmuz’da Wolverhampton’a karşı oynanacak. İkinci hazırlık karşılaşması

ise İspanyol temsilcisi Deportivo Alaves’e karşı oynanacak.

Beşiktaş - Deportivo Alaves maçı ne zaman?

20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın Alicante şehrinde hazırlık kampının ikinci etabını

gerçekleştirecek olan siyah beyazlılar ikinci hazırlık karşılaşmasını İspanya ekiplerinden Deportivo

Alaves’e karşı oynayacak.

Beşiktaş – Deportivo Alaves maçı 26 Temmuz salı günü saat 19.00’da oynanacak. Karşılaşma Estadio Camilo Cano La Nucia stadyumunda gerçekleşecek.

Beşiktaş - Deportivo Alaves hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş – Deportivo Alaves hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bir bilgi

bulunmuyor.