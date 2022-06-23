Beşiktaş - Deportivo Alaves maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
2022-23 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran’da Nevzat Demir Tesisleri’nde Valerien İsmael önderliğinde
başlayacak olan Beşiktaş’ın hazırlık karşılaşmaları belli oluyor.
İki etaplı sezon hazırlık kampı gerçekleştirecek olan siyah beyazlılar 5-16 Temmuz tarihleri arasında
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Avusturya’da Bad Haring bölgesinde ve 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın Alicante
şehrinde yeni sezona hazırlanacak.
İlk hazırlık karşılaşması 23 Temmuz’da Wolverhampton’a karşı oynanacak. İkinci hazırlık karşılaşması
ise İspanyol temsilcisi Deportivo Alaves’e karşı oynanacak.
Beşiktaş - Deportivo Alaves maçı ne zaman?
20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın Alicante şehrinde hazırlık kampının ikinci etabını
gerçekleştirecek olan siyah beyazlılar ikinci hazırlık karşılaşmasını İspanya ekiplerinden Deportivo
Alaves’e karşı oynayacak.
Beşiktaş – Deportivo Alaves maçı 26 Temmuz salı günü saat 19.00’da oynanacak. Karşılaşma Estadio Camilo Cano La Nucia stadyumunda gerçekleşecek.
Beşiktaş - Deportivo Alaves hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş – Deportivo Alaves hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bir bilgi
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