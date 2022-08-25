Beşiktaş, Dele Alli için Everton'a kiralama bedeli ödeyecek mi? Maaşı ne kadar? Sözleşmesinde satın alma opsiyonu var mı?

Siyah-beyazlı kulübün kasasından İngiliz oyuncu için ne kadar çıkacak?

Beşiktaş bir süredir gündemine aldığı Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı ve her yönden anlaşmaya vardığı oyuncuyu dün gece saatlerinde İstanbul'a getirdi.

Siyah-beyazlılar, Everton'dan kiraladıkları on numaranın transferini KAP'a bildirdi. Peki Dele Alli'nin kiralama ücreti ne kadar olacak? Sözleşme detayları nasıl? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Dele Alli'nin sözleşmesinde satın alma opsiyonu var mı?

Beşiktaş, Dele Alli'yi Everton'dan sezon sonuna kadar kiraladı. İngiliz oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu var.

Beşiktaş sezon sonuna kadar dilediği takdirde Dele Alli'nin satın alma opsiyonunu aktif hale getirebilir.

Alli için Everton'a ne kadar ödeyecek?

Beşiktaş, Dele Alli transferi için Everton'a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek.

Dele Alli'nin maaşı ne kadar?

Dele Alli, 2022-23 sezonu için Beşiktaş'tan 2.2 milyon euro garanti maaş alacak. Ayrıca müsabaka türüne göre maç başına azami net 10 bin euro maç başı ücret kazanacak.