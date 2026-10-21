24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Ligi Europa
team-logoBeşiktaş
Tupras Stadyumu
team-logoCrystal Palace
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Yardımcı:

Beşiktaş-Crystal Palace Avrupa Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Beşiktaş - Crystal Palace
Beşiktaş
Crystal Palace
Ligi Europa

Avrupa Ligi’ndeki Beşiktaş-Crystal Palace maçına kapsamlı bir ön bakış. Taktikleri, takımlardan haberleri, form durumlarını ve daha fazlasını ele alıyoruz.

crest
Ligi Europa - Hafta 3
Tupras Stadyumu

Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki maç, 22 Ekim 2026'da EST ile 15.00'te, GMT ile 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş kayıpsız başlangıcını sürdürmek istiyor

Türk futbolunun devlerinden Beşiktaş, Avrupa Ligi lig aşamasında şimdiye kadar oynadığı iki maçı da kazanan 10 takımdan biri. Son olarak Hoffenheim deplasmanında çekişmeli bir karşılaşmayı 3-2 kazandı. Ancak Türkiye ligindeki son maçında Trabzonspor'a 2-0 yenildi; Liverpool efsanesi Mo Salah sonucu belirleyen golü attı. Buna rağmen Beşiktaş, bu maçtan önce tüm kulvarlardaki yedi karşılaşmasının altısını kazanmıştı ve genel olarak iyi bir form grafiği sergiliyor.

Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images

Crystal Palace, Türkiye yolculuğu öncesinde yaralarını sarmaya çalışıyor

Crystal Palace teknik direktörü Pierre Sage, Brighton karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilginin ardından şimdiden baskı altında. Fransız teknik adam, Premier League'de yalnızca yedi maçta takımın başında yer aldı ve bu maçların sadece ikisini kazandı. Crystal Palace bu nedenle ligde 14. sırada bulunuyor. Avrupa Ligi serüvenine Lech Poznan'ı 4-0 yenerek başladı ancak son maçında Lyon'a 3-2 mağlup oldu.

FBL-EUR-C3-LYON-CRYSTAL PALACEGetty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

  • Beşiktaş'ın son sekiz maçının yedisinde 2,5 gol barajı aşıldı.
  • Crystal Palace'ın son dokuz maçının sekizinde 2,5 gol barajı aşıldı.
  • Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'a karşı alınan 2-0'lık yenilgide forma giyemedi. Crystal Palace'ta ise sakat oyuncu bulunmuyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Beşiktaş vs Crystal Palace Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • V. Italiano

Beşiktaş'ı Vincenzo Italiano çalıştırıyor ancak bu aşamada kesinleşmiş ilk 11'in yanı sıra sakatlık ve cezalı durumlarına ilişkin bilgi de bulunmuyor. Güncellemeler maç saatine yakın eklenecek.

Crystal Palace'ın başında Pierre Sage bulunuyor. Ancak bu takımın da kesinleşmiş kadrosuna, sakatlıklarına veya cezalılarına ilişkin şu anda bilgi verilmiş değil. Karşılaşma yaklaştıkça takımla ilgili yeni bilgiler paylaşılacak.

Form durumu

BJK

BJK - Form

OM
K4-1
AMS
K3-2
KOB
K2-1
TSG
K2-3
TRS
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
CRY

CRY - Form

LEE
B0-0
BRC
K0-2
NFO
K3-1
OL
K3-2
BHA
K5-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Beşiktaş, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta üç galibiyet ve iki yenilgi aldı. Son karşılaşmasında Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Bununla birlikte, bu beş maçlık süreçte Avrupa'da sahasında Marseille'i 4-1, deplasmanda Hoffenheim'ı ise 2-3 yenerek iyi sonuçlar aldı. Türkiye temsilcisi, ligdeki istikrarsızlığına rağmen Avrupa düzeyinde başarılı olabildiğini gösterdi.

Crystal Palace ise son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son karşılaşmasında Premier League'de Brighton'a 5-0 kaybetti; bir önceki hafta da Avrupa Ligi'nde Lyon'a 3-2 yenildi. Bu süreçteki tek galibiyetini Premier League'de Nottingham Forest'ı 3-1 mağlup ederek elde etti. Leeds United ile oynadığı 0-0'lık maç da bu beş karşılaşma arasında yer alıyor.

İkili rekabet

Bu karşılaşma için Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki maçlara ilişkin veri sağlanmadığından, iki kulübün geçmişteki sonuçlarına şu anda değinilemiyor.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
K
K
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
K
K
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
K
K
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
220073+46
K
K
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
220051+46
K
K
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
K
K
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
K
K
8
LyonLyonOL
220053+26
K
K
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
K
K
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
K
K
11
Sparta PragSparta PragSPP
211052+34
B
K
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
B
K
13
RennesRennesREN
211021+14
K
B
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
K
B
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
K
K
16
AC MilanAC MilanMIL
210142+23
K
K
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
K
K
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
K
K
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
K
K
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
K
K
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
K
K
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
B
K
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
B
K
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
K
B
24
LevskiLevskiLES
201112-11
B
K
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
K
B
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
B
K
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
K
K
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
K
K
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
K
K
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
K
K
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
K
K
33
CelticCelticCEL
200227-50
K
K
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
K
K
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
K
K
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
K
K
1/8 Turuna Yükselme

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş şu anda dördüncü, Crystal Palace ise 15. sırada. Puan tablosundaki bu fark, Crystal Palace'ın İstanbul'dan puan çıkarma ihtiyacını artırıyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin