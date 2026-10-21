Beşiktaş-Crystal Palace Avrupa Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Ligi Europa - Hafta 3 22 Eki 2026 - 15:00 Tupras Stadyumu

Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki maç, 22 Ekim 2026'da EST ile 15.00'te, GMT ile 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş kayıpsız başlangıcını sürdürmek istiyor

Türk futbolunun devlerinden Beşiktaş, Avrupa Ligi lig aşamasında şimdiye kadar oynadığı iki maçı da kazanan 10 takımdan biri. Son olarak Hoffenheim deplasmanında çekişmeli bir karşılaşmayı 3-2 kazandı. Ancak Türkiye ligindeki son maçında Trabzonspor'a 2-0 yenildi; Liverpool efsanesi Mo Salah sonucu belirleyen golü attı. Buna rağmen Beşiktaş, bu maçtan önce tüm kulvarlardaki yedi karşılaşmasının altısını kazanmıştı ve genel olarak iyi bir form grafiği sergiliyor.

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Crystal Palace, Türkiye yolculuğu öncesinde yaralarını sarmaya çalışıyor

Crystal Palace teknik direktörü Pierre Sage, Brighton karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilginin ardından şimdiden baskı altında. Fransız teknik adam, Premier League'de yalnızca yedi maçta takımın başında yer aldı ve bu maçların sadece ikisini kazandı. Crystal Palace bu nedenle ligde 14. sırada bulunuyor. Avrupa Ligi serüvenine Lech Poznan'ı 4-0 yenerek başladı ancak son maçında Lyon'a 3-2 mağlup oldu.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

Beşiktaş'ın son sekiz maçının yedisinde 2,5 gol barajı aşıldı.

Crystal Palace'ın son dokuz maçının sekizinde 2,5 gol barajı aşıldı.

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'a karşı alınan 2-0'lık yenilgide forma giyemedi. Crystal Palace'ta ise sakat oyuncu bulunmuyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Beşiktaş'ı Vincenzo Italiano çalıştırıyor ancak bu aşamada kesinleşmiş ilk 11'in yanı sıra sakatlık ve cezalı durumlarına ilişkin bilgi de bulunmuyor. Güncellemeler maç saatine yakın eklenecek.

Crystal Palace'ın başında Pierre Sage bulunuyor. Ancak bu takımın da kesinleşmiş kadrosuna, sakatlıklarına veya cezalılarına ilişkin şu anda bilgi verilmiş değil. Karşılaşma yaklaştıkça takımla ilgili yeni bilgiler paylaşılacak.

Form durumu

Beşiktaş, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta üç galibiyet ve iki yenilgi aldı. Son karşılaşmasında Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Bununla birlikte, bu beş maçlık süreçte Avrupa'da sahasında Marseille'i 4-1, deplasmanda Hoffenheim'ı ise 2-3 yenerek iyi sonuçlar aldı. Türkiye temsilcisi, ligdeki istikrarsızlığına rağmen Avrupa düzeyinde başarılı olabildiğini gösterdi.

Crystal Palace ise son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son karşılaşmasında Premier League'de Brighton'a 5-0 kaybetti; bir önceki hafta da Avrupa Ligi'nde Lyon'a 3-2 yenildi. Bu süreçteki tek galibiyetini Premier League'de Nottingham Forest'ı 3-1 mağlup ederek elde etti. Leeds United ile oynadığı 0-0'lık maç da bu beş karşılaşma arasında yer alıyor.

İkili rekabet

Bu karşılaşma için Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki maçlara ilişkin veri sağlanmadığından, iki kulübün geçmişteki sonuçlarına şu anda değinilemiyor.

Puan durumu

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş şu anda dördüncü, Crystal Palace ise 15. sırada. Puan tablosundaki bu fark, Crystal Palace'ın İstanbul'dan puan çıkarma ihtiyacını artırıyor.