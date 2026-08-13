Beşiktaş, Cerny sayesinde favori rolünün hakkını verdi ve Avrupa Ligi play-off’larına yükseldi

Beşiktaş, Hradec Králové’yi eleyerek Avrupa Ligi’nde play-off turuna yükseldi. Kara Kartallar, Çekya’daki ilk maçta olduğu gibi İstanbul’daki rövanşı da minimum farkla kazandı: 1-0.

Beşiktaş’ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ilk 11’inde iki eski Eredivisie oyuncusuna yer verdi: Orkun Kökçü ve Václav Cerný. Milot Rashica ise pahalı transfer Leandro Trossard gibi yedek kulübesinde başladı.

Çek ekibinin uzatmaları zorlayabilmesi için en az bir gol atması gerekiyordu. Vladimir Darida ve Filip Cihak ile birkaç kez tehlikeli oldular, ancak gol gelmedi.

Konuk ekip ayrıca ilk yarının bitimine beş dakika kala son derece keskin Türk bıçağına yakalandı. Junior Olaitan, Cerný’yi kaçırdı; o da doğrudan rakibini çabuk geçti ve etkileyici bir sprintin ardından yakın köşeye yaptığı vuruşla skoru 1-0’a getirdi.

Hradec, ikinci yarıda da maça yeniden ortak olabilmek için her şeyi yaptı. Ancak başta Ondrej Mihálik ve Jakub Uhrincat olmak üzere onlar da tetiği çekemedi.

Kendi adına da yeterince pozisyon üreten Beşiktaş’ta Trossard, ikinci yarıda oyuna girdi. Arsenal’den gelen Belçikalı böylece ilk maçına çıktı ve Beşiktaş taraftarlarından büyük bir karşılama gördü.

Beşiktaş, play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşılaşacak. Litvanya ekibi, Şampiyonlar Ligi eleme turunda KÍ Klaksvík’i saf dışı bıraktı, ancak ardından Dinamo Zagreb karşısında sahadan silindi (5-0, 1-2).