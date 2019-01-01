Beşiktaş - Brescia maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Brescia ile karşı karşıya geliyor...

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında İtalyan ekibi Brescia ile karşı karşıya geliyor.

4 Ağustos Pazar günü TSİ 18:00'de oynanacak karşılaşma, D-Smart platformu üzerinde yayın yapan Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından özel uçakla 'ye dönecek.

Beşiktaş'ın oynadığı hazırlık maçları

Siyah-beyazlı ekibin yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçları ve aldığı sonuçlar şöyle: