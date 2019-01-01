Beşiktaş - Brescia maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında İtalyan ekibi Brescia ile karşı karşıya geliyor.
4 Ağustos Pazar günü TSİ 18:00'de oynanacak karşılaşma, D-Smart platformu üzerinde yayın yapan Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.
Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından özel uçakla Türkiye'ye dönecek.
Beşiktaş'ın oynadığı hazırlık maçları
Siyah-beyazlı ekibin yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçları ve aldığı sonuçlar şöyle:
- Beşikjtaş 2-1 Pendikspor
- Beşiktaş 7-1 Kocaelispor
- Beşiktaş 0-2 Eibar
- Beşiktaş 0-0 Apollon Larisas
- Beşiktaş 0-2 Udinese