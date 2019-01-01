Beşiktaş - Braga maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (24 Ekim 2019)
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Gruptaki ilk iki maçını kaybeden Beşiktaş, ilk iki maçtan 4 puan çıkartan Braga'yı ağırlayacak.
24 Ekim Perşembe günü saat 19:55'te başlayacak olan mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.
>>> Beşiktaş - Braga maçının muhtemel onbirleri
Opta İstatistikleri:
- Beşiktaş ile Braga, Avrupa kupaları tarihinde daha önce bir kez eşleşti. 2011/12 Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşan iki ekipten turu geçen taraf, rakibine evinde 1-0 kaybetmesine rağmen deplasmanda 2-0 kazanan temsilcimiz oldu.
- Beşiktaş, Avrupa arenasında bugüne kadar konuk ettiği hiçbir Portekiz takımını yenemezken (3B 3M); rakiplerini ağırladığı ilk üç maçı kaybetti, son üç karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
- Türk takımlarıyla deplasmanda oynadığı ilk üç maçı kazanan ve gol yemeyen Braga, daha sonraki üç karşılaşmada galip gelemedi ve kalesini gole kapatamadı (1B 2M).
- Avrupa kupalarında oynadığı son üç maçı kaybeden Beşiktaş, Şubat 2012-Ağustos 2013 arasından bu yana üst üste dört yenilgi almıyor.
- Evinde oynadığı son üç Avrupa karşılaşmasında sırasıyla Genk, Malmö ve Wolves'a mağlup olan Beşiktaş, tarihinde dört maçlık mağlubiyet serisi yaşamadı.
- Avrupa arenasında çıktığı son dokuz maçı kaybetmeyen Braga (6G 3B), kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.
- Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Sevilla'nın (%74.7) ardından topa en fazla sahip olan ikinci takım Beşiktaş (%66.7).
- Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Adem Ljajic'ten (7) daha fazla şut pası atan sadece iki oyuncu var: Alejandro Pozo (8) & Javier Pastore (9).
- Avrupa Ligi'nde geride kalan iki haftada Braga formasıyla hem gol, hem asist katkısı yapabilen tek oyuncu Wenderson Galeno (1 gol & 1 asist).