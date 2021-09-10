Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ne zaman, hangi kanalda?
Geçtiğimiz sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı sağlayan Beşiktaş, C Grubu mücadelesinde ilk maçına çıkıyor.
Siyah-beyazlılar, 15 Eylül Çarşamba gecesi Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'u konuk edecek.
Karşılaşma, Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak.
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Dev mücadele, Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçının muhtemel 11'leri
Çarşamba akşamı oynanacak karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri şu şekilde:
Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Vida, Wellington, Rosier, Josef, Alex, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.
Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Witsel, Akanji, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Reyna, Reus, Malen, Haaland.
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