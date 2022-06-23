Siyah-beyazlı takım daha önce anlaşmaya vardığı Portekizli orta saha oyuncusunu resmen kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in transferini resmen duyurdu. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Çaykur Rizespor'da tamamlayan Fernandes'in transferine ilişkin ilk duyuru Şubat ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılmıştı.

Siyah-beyazlı takım'ın KAP'a yaptığı açıklamaya göre Beşiktaş bu transfer için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benfica'ya 6 milyon euro ödeyecek ve Gedson 4+1 senelik sözleşme imzalayacak. Gedson'un önümüzdeki yıllarda farklı bir takıma satılması ya da kiralanması halinde elde edilecek gelirin yüzde 50'si ise Benfica takımının olacak.

Türkiye'de ilk olarak Galatasaray'da oynadı

Jorge Jesus'un geçen sezon Benfica'da fazla forma şansı vermediği 23 yaşındaki oyuncu devre arasında kiralık olarak Çaykur Rizespor kadrosuna katılmıştı. Karadeniz temsilcisinde 11 maça çıkan Gedson bu karşılaşmalara üç gol ve asist sığdırarak, kısa sürede kalitesini ortaya koymuştu. Yıldız oyuncu Türkiye'de ilk olarak ise 2020-2021 sezonunda Galatasaray'da oynamıştı.

Kariyerinin ilk yıllarında Avrupa futboluna uzun yıllar boyunca damga vurması beklenen Gedson ilk önemli transferini Tottenham'a imza atarak yapmıştı. Jose Mourinho yönetiminde beklentileri karşılamayan özellikle yüksek top tekniği ve merkezden yaptığı etkili top sürmelerle dikkat çekiyor. Gedson'un gelecek sezon orta sahada Josef de Souza ile birlikte görev yapması bekleniyor.

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