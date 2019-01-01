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Beşiktaş - BB Erzurumspor maçının muhtemel 11'leri

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twitter.com/Besiktas
Akhisar galibiyetiyle ikinci yarıya iyi bir giriş yapan Beşiktaş, Erzurumspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşacak. 25 Ocak Cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Ligin ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan siyah-beyazlı ekip, uzun bir aranın ardından yeniden taraftarıyla buluşacak. 

Vida cezalı, Adriano dönüyor 

Beşiktaş, bu mücadeleye Domagoj Vida'dan yoksun çıkacak. 

Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hırvat futbolcu, Erzurum karşısında takımındaki yerini alamayacak.

Kart cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Adriano Correia ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahadaki görev yerine dönecek. 

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Burak Yılmaz ve Ljajic ceza sınırında

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ljajic ve Trabzonspor'da forma giydiği dönemde 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, karşılaşmada kart görmeleri halinde 20. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Burak Yilmaz Besiktas 1182019

Gözler Burak Yılmaz'da olacak 

Akhisarspor maçıyla 11 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra iç sahada siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. 

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla iç sahada son maçını 2 Aralık 2007'de Çaykur Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynamış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti. 

Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmının transfer edilmesine karşı çıktığı golcü oyuncuya tribünlerden gösterilecek tavır merak ediliyor.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Medel, Isimat-Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Lens, Quaresma, Burak

BB Erzurumspor: Sehic, Auremir, Kanstrup, Lokman, Schwechlen, İbrahim, Scuk, Emrah, Taylan, Özer, Sunu

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