Beşiktaş başkanlığına yeniden aday olan Ahmet Nur Çebi'nin listesinde kimler var?

Siyah-beyazlıların yeniden başkanı olmak isteyen iş insanının listesinde hangi isimler var? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Beşiktaş'ın mevcut başkanı Ahmet Nur Çebi, 29 Mayıs Pazar günü yapılacak başkanlık seçimi için adaylığını yeniden koydu.

Çebi, Fuat Çimen ile yarışacağı seçimler için yönetim kurulu listesini de divan kuruluna teslim etti.

Peki Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesinde hangi isimler yer alıyor? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Ahmet Nur Çebi'nin listesinde kimler var?

Yönetiminden ayrılan isimlere teşekkür eden Ahmet Nur Çebi, yeni yönetici adaylarını şu şekilde listeledi:

Asıl üyeler:

Engin Baltacı

Emre Kocadağ

Mehtap Mutluşan Ferah

Celal Aral

Serhan Çetinsaya

Murat Kılıç

Umut Tahir Güneş

Ali Bayrak.

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan.

Beşiktaş başkanlık seçimleri ne zaman?

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul toplantısı 29 Mayıs Pazar günü yapılacak. Genel kurulda, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen yarışacak.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek toplantı saat 10.30'da başlayacak.

Genel kurulda 31 Aralık 2021 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 15 bin 512 üye oy kullanabilecek.

Ahmet Nur Çebi ne söyledi?

Aday yönetim kurulu listesini teslim etmesinin ardından konuşan Ahmet Nur Çebi şunları söyledi:

"1 hafta önce liste verdim, yeniledik ve ikinci listeyi teslim ettik. Beraber görev yaptığım bütün arkadaşlarıma candan teşekkür ediyorum. Çok zor süreçti, geçmişten daha zordu.

Önümüzdeki olan süreçten de daha zor. Bu süreçte yanımda duran tüm yönetin kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir kısmıyla yollarımız şimdilik ayrıldı, yeni gelen arkadaşlarımız oldu.

Camiamıza onlar da hizmet etmek istiyorlar. İnşallah onlar da başarılı olur. Gidenlere teşekkür ediyoruz, diğer adaya da teşekkür ediyoruz.

Keşke daha fazla adayın olabildiği, yarışabildiği bir seçim olsaydı. Maalesef böyle oldu. Bunun etkenleri pandeminin ürettiği kriz, spor yasası zorlukları veya bize destek olmak anlamıyla 'devam etsin başkan' demek isteyenler olabilir. Keşke seçime girselerdi.

İnşallah bundan sonraki dönemde daha çok kişinin katıldığı seçim süreçleri yaşarız. Allah hepimize her şeyin hayırlısını ve Beşiktaş’ımıza hayırlı olanı nasip etsin.

Beşiktaş büyük bir camiadır. Camiamız tereddütte kalmasın. Her türlü zorluğun altından kalkacak yapıda, güçteyiz. Gelen giden yöneticiler cesaret abidesidir."

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