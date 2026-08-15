Beşiktaş başkanı: Teknik direktör Salah'ı istemiyordu, onu ikna etmek için büyük çaba harcadım

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, bu yaz transfer döneminde gündemdeki önemli dosyalardan bazılarının perde arkasını açıkladı. Bunların başında Sırp Dusan Vlahovic ile yapılan anlaşma, ayrıca Leandro Trossard ve Alexander Nübel transferleri geliyor. Adalı, takımın bu sezon şampiyonluk için yarışmayı hedeflediğini vurguladı.

Adalı, Beşiktaş haberlerine odaklanan Türk "Duhuliye" sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bizim en büyük transferimiz teknik direktörümüz Vincenzo Italiano. Geldiği ilk günden itibaren her zaman olumluydu. Takımla çalışmaya başladıktan sonra şöyle dedi: Çok iyi bir takımımız var başkanım, bana iyi bir forvet getir, imkânlarımız el veriyorsa Vlahovic'i alalım, yeter."

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Beşiktaş Başkanı, sonunda Türk ekibi Trabzon'a transfer olan Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile ilgili yürütülen görüşmelerden de bahsederek şöyle konuştu: "Salah transferi bize önerildiğinde, teknik direktörü ve teknik ekibi ikna etmek için büyük bir çaba harcadım."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Teknik direktör ve teknik ekip (Salah'ı kadroya katmak) konusunda istekli değildi. Ancak onların (Salah ve menajerinin) talep ettiği şartlar kulübümüzün ilkeleriyle uyuşmuyordu ve transfer döneminin başında belirlediğimiz planlamanın içinde de değildi. Şartlar uyuşmayınca geri çekildik."

Şunları ekledi: "Eğer Salah ile anlaşmış olsaydık, teknik direktörün istediği Vlahovic'i getiremezdik. Onun istediği transferi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum."

Erken görüşmeler

Adalı, Beşiktaş'ın Vlahovic ile görüşmelerinin erken başladığını açıklayarak şöyle dedi: "Bazı transferler, özellikle büyük isimlerle yapılan anlaşmalar kolay değil. Quaresma'yı Beşiktaş'a getirmek için 4 ay uğraştım. Vlahovic ile de haziran ayından beri görüşüyorduk. Büyük bir kişiliğe sahip ve hırslı bir oyuncu, bana verdiği her sözü yerine getirdi."

Trossard ve Nübel'i kadroya katmaktan duyduğu mutluluğu da dile getiren Adalı şöyle konuştu: "Nübel'in performansı ve kalitesi, Trossard gibi bir ismin Beşiktaş forması giymesi, tüm taraftarlar gibi beni de çok mutlu ediyor. Diğer tüm oyuncularımızın da ayrı bir değeri var."

Adalı, açıklamalarını Beşiktaş'ın bu sezonki hedefinin yalnızca gelecek için bir takım kurmak değil, kupalar için yarışmak olduğunu vurgulayarak tamamladı: "3 ya da 5 yıl sonra değil, bu sezon hemen şampiyon olmak isteyen bir takımımız var. Daha önce şunu söylemiştim: Kimsenin aklına gelmeyecek oyuncular getireceğim ve sözümün arkasındayım."