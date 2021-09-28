Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklara ve Vodafone Park'taki zeminin durumuna açıklık getirdi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Kevin N'Koudou gibi isimlerinden yoksun çıkan Beşiktaş, ardından oynadığı maçlarda yıldız oyuncularını sakatlığa kurban vermeye devam etti.

Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Wellinton, gibi isimlerin üzerine Altay deplasmanına 11 eksikle giden Beşiktaş, bu maçta da Barcelona'dan kiraladığı yıldız isim Miralem Pjanic'i kaybetmişti.

Tüm bu eksikler birleşince, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Ajax deplasmanına önemli eksiklerle gitmek zorunda kaldı.

Bu sakatlık kriziyle birlikte Vodafone Park'ın son zamanlardaki kötü zemini de eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, sakatlıkların sebebinin zemin olmadığını dile getirdi.

Neler söylendi?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Ajax maçı öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Çebi, şunları söyledi:

"Sakatlıklarımızın yarıdan fazlası darbeden, 3-4 tanesi de adaleden kaynaklı."

"Üst üste çok ağır ve fazla maç oynuyoruz. Özellikle Dortmund maçında inanılmaz efor sarf edildi. Akabinde futbolcular daha fazla sakatlandı."

"Milli aradan sonra zemin mükemmel olacak. Şu andaki sakatlıklar zeminden kaynaklı değil."

🚨 TRT Spor'a konuşan Ahmet Nur Çebi'den sakatlık açıklaması 👇 pic.twitter.com/JzDNNVhdYk — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 28, 2021

Genç stopere övgü

Beşiktaş'ta Wellinton, Vida, Necip Uysal gibi sakatlıkların ardından genç stoper Serdar Saatçı Altay maçına ilk 11'de başlamıştı.

Başkan Çebi, Ajax maçına da ilk 11'de başlayacak olan genç oyuncuya övgüde bulundu:

"Serdar Saatçı, Altay deplasmanında basit ve temiz oynadı. Ajax maçında da ondan iyi bir oyun bekliyorum."

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