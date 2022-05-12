Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi siyah-beyazlı takımın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beşiktaşlı taraftarların büyük bir merakla beklediği transfer gelişmelerine de değinen Çebi, sosyal medyada gündeme gelen bazı sözlerine de açıklık getirdi ve yanlış anşaılmaların önüne geçti.

Mali durum hakkında

"Beşiktaş'la ilgili birçok idari ve mali sorunları rayına oturttuk, yönetilebilir hale getirdik. Çözmedik ama yönetilebilir, kontrol edilebilir bir hale getirdik.

"Bu saatten sonra bizim yapacağımız iş Beşiktaş'ın gelir ve giderlerinin daha çok dengelenmeye başladığı, tasarrufların arttırıldığı, altyapıdan gençlerle yola devam edildiği, oradan arayıp bularak emek verdiği genç çocukları oynadığı bir yapı olmak.

"Bunların satışından sağlanabilecek gelirlerle Beşiktaş'ın borcunu daha aşağı çekmek gibi prensiplerimiz var"

"Ali Koç'u hedef almadım"

Fenerbahçe derbisi öncesinde taraftarlarla girdiği diyaloğun yanlış anlaşıldığını belirten Çebi, şaklaban ve şebek ifadelerini Ali Koç'a yönelik kullanmadığını söyledi:

"Taraftarımın zaman zaman hakemlerle ilgili elimi masaya vurmadığım ve vurmam gerektiği şeklinde bir talebi oluyor.

"Bunu anlayışla karşılıyorum. Hep şunu söyledim, ben şov yapmam. Yapmam gerekenleri gerekli mercilere gidip kapıyı çalarak, dertlerimi anlatarak problemi çözmeye çalışan bir adamım. Bunu gösteriş olsun diye şov olsun diye yapmam.

"Şaklabanlık yapmam ifadesini, rol icabı bir şey yapmam anlamında söyledim. Buna rağmen sayın Ali Koç Bey'e karşı söylenmiş gibi algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ben hiçbir zaman için aile terbiyem gereği ve Beşiktaş'ın duruşu gereği etik olmayan bir şekilde bir başka takımın ne başkanına ne de Fenerbahçe Kulübü'nün başkanına böyle bir ifade kullanmam."

Ismael'e destek

"Ben hocadan çok memnunum. Hocanın başaracağından kesinlikle eminim. Son derece çalışkan, zeki, teknik bir hocamız var. Her 19 yaş altı maçını seyreden bir A takım hocamız var.

"Maç bittikten sonra 19 yaş altı takımında oynayan her çocuğa tek tek hatalarını anlatan, hocalarına da ders veren bir hocamız var.

"Bu bizim projemiz için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Öz kaynağa dönmek istiyoruz. Genç futbolculardan ücretleri çok yüksek hale gelmeden faydalanmak ve zamanı geldiğinde onlardan kar edebilmek amaçlı bir strateji izleyeceğiz.

"Buna uygun hocayı da getirdiğimizi düşünüyoruz. Hocamız bu politikamıza uymasından emin olduğum için tercih ettiğimiz bir hoca olmuştur"

Talisca ve Sörloth iddiaları

"Talisca gündemimizde değil ve olmayacak da. Talisca, Beşiktaş'ta görevini yaptı, başka dünyalarda dolaşıyor. Allah yolunu açık etsin, bizimle bir işi kalmadı.

"Sörloth'un kulübüyle olan ilişkisinin bitmesi gerekiyor. Bittikten sonra görüşmek isteriz. Şu anda kendisiyle bir görüşmemiz yok. TFF'nin tüm kulüplere uyguladığı limitler söz konusu. Bu yıl bu limit henüz tanımlanmadı. 25-30 milyon avro arası bir beklenti var ama bu yeterli değil bizim için. Birden bire virajı dönemiyorsunuz.

"2-3 yılda gelir ve gider dengenizi sağlamakta zorlanıyorsunuz. Bu bir süreç gerektiriyor. Bu limitlerle işimiz zor. Limitlerin biraz daha yumuşatılması ve daha yukarı çekilmesi konusunda talep ve isteklerimiz olacak.

"Tabii ki Beşiktaş'ı uçuruma getirmek pahasına bunu yapmayacağız"

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