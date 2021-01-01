Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Rachid Ghezzal yorumu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'a kapılarının her zaman açık olduğunu ifade ederken, Ghezzal'ın bonservisiyle ilgili de konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BB Erzurumspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlıktan dolayı ameliyat olan Cenk Tosun'u ziyaret etti. Çebi burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ahmet Nur Çebi neler söyledi?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezon başında Everton'dan kiralanan ve sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Cenk Tosun'a kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti.

"Cenk üzgün. Sadece sakatlık değil, moral olarak da kötü durumda. Henüz toparlayabilmiş değil. Moral vermeye çalıştık. Futbolda bunlar oluyor. Olmasaydı iyiydi ama bazen böyle şeyleri kabullenebilenler, kendilerini daha çabuk tedavi edebilirler. İnşallah böyle olur. Başarılı bir ameliyat geçirdi"

"Kiralık bile olsa, Cenk bizim çocuğumuzdur. Kapımız, kendisine istediği zaman, her dönem açık. Camia olarak, bunu içtenlikle söyledik"

Çebi'den şampiyonluk yarışıyla ilgili yorum

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk mücadelesinde rakiplerden bir adım önde olduklarını belirtti.

"Takımımızın morali çok iyi. Kendilerini çok hazır hissediyorlar. Ama önümüzde daha 8 maç var. Rakiplerimizin de gücü ortada. Şampiyon olmadan 'şampiyon olduk' diyemeyiz. Rakiplerimize saygı duymak zorundayız. Şampiyonluk yarışında rakiplerimizden bir adım öndeyiz"

Ghezzal'ın bonservisi alınacak mı?

Çebi, bonservisi Leicester City'de olan Rachid Ghezzal ile alakalı da konuştu.

"Sadece Ghezzal değil. Diğer futbolcularımın da çok katısı var. Onlarda da sözleşme bekleyenler var. Ghezzal'ın başarısı ortada. Ama biz bir bütün olarak bakıyoruz. Şu anda kontratlar gündemimizde yok.

"Aboubakar'ın durumu bugün dünden daha iyi. İnşallah maça hazır hale gelir. Sonuçta futbolcularımızın sağlığı bizim için çok önemli. Acele etmemek lazım"

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