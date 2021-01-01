Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Sergen Yalçın ile 10 sene çalışmak istiyoruz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports'ta katıldığı programda Sergen Yalçın ile en az 10 yıl daha çalışmak istediklerini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports'ta yayınlanan beIN United programına konuk oldu. Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Çebi, şampiyonluk yarışında avantajlı olduklarını ancak şampiyon olmuşlar gibi bir havaya girmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Ahmet Nur Çebi ne söyledi?

Teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte çalışmaktan ötürü mutluluk duyduklarını ve genç çalıştırıcıyla 10 yıl daha birlikte çalışmayı arzuladıklarını söyleyen Çebi, takımın finansal durumuna de değindi.

"Şampiyonluk havasına girebilirsiniz ama kendinizi şampiyon ilan edemezsiniz diye sürekli herkesi uyarıyorum. Önümüzde 11 maç var, hatta kupa maçı dahil 12 maç oynayacağız.

"Haksız rekabet ortadan kalkmak üzere. Siz kurallara göre, gelirlerinize göre idare ettiğiniz zaman siz iki liralık topçu alıyorsanız, Rizespor da bir liralık alıyordu. Daha evvel siz 10 liralık alıyordunuz, Rizespor 1 liralık topçu alıyordunuz. Onun için Türk futbolundan keyif de alıyorum.

"Anadolu takımlarının başarılarını da istiyorum, rakiplerimize saygı da duyuyorum. Gönlümden Beşiktaş’ın şampiyon olmasını istiyorum.

"Sergen Yalçın uzun yıllardır teknik direktör olarak Türk futbolunda hizmet ediyor. Kendisiyle uzun yıllar devam edeceğimizi düşünüyoruz.

"Birçok şey gündeme geliyor kontratla ilgili ama doğru değil. Beşiktaş taraftarına da sesleniyorum; böyle bir şeyi kafalarında hiçbir zaman düşünmesinler, yokmuş kabul etsinler.

"Her dakika hoca değiştiren bir kulüp değil, 10 yıl en azından değiştirmeyen bir kulüp olabilirsek ve bunu da Sergen hocayla başarabilirsek. Ben de başkan olarak büyük keyif alacağımı söylemek istiyorum"

Mali durum hakkında

Beşiktaş'ın ve diğer Türk kulüplerinin mali durumunun pek de parlak olmadığını söyleyen Çebi, Türk futbolunun kurtuluşunun scout departmanlarının keşfettiği oyunculardan geçeceğini söyledi.

"Şu anda Bankalar Birliği’nin anlaşmasının bütün sorunları çözdüğü şeklinde bir algı yaratılıyor. Bu da doğru değil, nefes alabilecek hale getirildik. Bize bir tek şans verildi; Nefes alıyorsunuz, ayaklarınızı kullanın ve doğru yolda yürüyün.

"O yüzden tekrar ediyorum; transfer konusunda limitler var, bizden çok şey beklemesinler. Bizim ekonomik anlamda düzelebilmemiz için 9-10 seneye ihtiyacımız var.

"Kulüpler bu saaatten sonra başarılı olmak istiyorsa az paraya büyük potansiyele sahip oyuncular almalı. Bunun için de iyi araştırmak gerekiyor. Böylece hem başarı hem de ekonomik gelir elde edebilirsiniz. Bankalar birliği anlaşmasının ardından başka bir çaremiz kalmadı."