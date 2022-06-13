Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Santrfor transferindeki bir numaralı adayımız Wout Weghorst kararını birkaç gün içerisinde verecek"
Yeni sezona büyük umutlarla hazırlanan ve transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nuri Çebi, taraftarları heyecanlandıracak açıklamalara imza attı. Hollandalı golcü Wout Weghorst ile ilgileniklerini resmen açıklayan Çebi, Portekizli yıldız Gedson Fernandes'in geleceğine ilişkin soru işaretlerini de giderdi.
A Spor'dan Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Çebi, Beşiktaş'ın bir numaralı santrfor adayının Weghorst olduğunu belirten Çebi, bonservisi Burnley'de bulunan yıldız ismin öncelikli hedef olduğunu ve Alexander Sörloth'un da alternatifleri arasında yer aldığını açıkladı.
Fernandes Beşiktaşlı
Weghorst transferinin Çarşamba günü büyük oranda netleşeceğini aktaran Çebi, oyuncunun geleceğine ilişkin kararını Hollanda Milli Takımı'nın kampından ayrıldıktan sonra vereceğini belirtti. Gedson Fernandes'in durumuna da değinen Çebi, Fernandes'in Beşiktaş'ın futbolcusu olduğunu söyledi ve spekülasyonların önüne geçti.
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Rıdvan Yılmaz'ın takımdan henüz resmen ayrılmadığının altını çizen Çebi, Ersin Destanoğlu için de çok sayıda takımla görüştüklerini ancak genç kaleci için resmi bir teklif almadıklarını söyledi. Başkan Çebi'nin bu açıklamaları doğrultusunda Beşiktaş'ın kontratının son senesine giren iki oyuncusuyla da yollarını önümüzdeki günlerde ayırması bekleniyor.
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