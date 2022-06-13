Ahmet Nur Çebi siyah-beyazlı takımın transfer gündemine değinirken, santrfor için bir numaralı adayın Hollandalı yıldız olduğunu söyledi.

Yeni sezona büyük umutlarla hazırlanan ve transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nuri Çebi, taraftarları heyecanlandıracak açıklamalara imza attı. Hollandalı golcü Wout Weghorst ile ilgileniklerini resmen açıklayan Çebi, Portekizli yıldız Gedson Fernandes'in geleceğine ilişkin soru işaretlerini de giderdi.

⚫️⚪️Ahmet Nur Çebi'den açıklamalar:

🔹"Gedson Beşiktaş'a gelecek, ileri geri konuşmasınlar."

🔹"Weghorst'un durumu Çarşamba belli olacak. Birinci santrfor adayımız Weghorst, Sörloth'tan daha önde."



🎙️Tüm detayları Sercan Dikme aktardı. pic.twitter.com/R64EptfRz5 — A Spor (@aspor) June 13, 2022

A Spor'dan Sercan Dikme'nin aktardığı bilgiye göre Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Çebi, Beşiktaş'ın bir numaralı santrfor adayının Weghorst olduğunu belirten Çebi, bonservisi Burnley'de bulunan yıldız ismin öncelikli hedef olduğunu ve Alexander Sörloth'un da alternatifleri arasında yer aldığını açıkladı.

Fernandes Beşiktaşlı

Weghorst transferinin Çarşamba günü büyük oranda netleşeceğini aktaran Çebi, oyuncunun geleceğine ilişkin kararını Hollanda Milli Takımı'nın kampından ayrıldıktan sonra vereceğini belirtti. Gedson Fernandes'in durumuna da değinen Çebi, Fernandes'in Beşiktaş'ın futbolcusu olduğunu söyledi ve spekülasyonların önüne geçti.

Rıdvan Yılmaz'ın takımdan henüz resmen ayrılmadığının altını çizen Çebi, Ersin Destanoğlu için de çok sayıda takımla görüştüklerini ancak genç kaleci için resmi bir teklif almadıklarını söyledi. Başkan Çebi'nin bu açıklamaları doğrultusunda Beşiktaş'ın kontratının son senesine giren iki oyuncusuyla da yollarını önümüzdeki günlerde ayırması bekleniyor.

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