2021 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda camianın bir yılını değerlendiren başkan Çebi, pandeminin olumsuz etkilerini vurguladı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi siyah-beyazlı takımın Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda camianın bir yılını özetledi. Özellikle mali konulara ilişkin bilgi veren Çebi, kulübün borcunun 4 milyar 300 milyon lira olduğunu belirtti ve Beşiktaş için en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Ne söylendi?

"Benim amacım gelir ve giderleri dengelemek. Benim zamanımda gelir 1 milyar 822 milyon, gider 1 milyar 859 milyon lira. Pandemi gibi bir dönem yaşadık, pandemi yüzünden 500 milyon her yıl para kaybettik.

"Çin'deki virüsü de ben mi getirdim? Pandemi yüzünden 2 yılda 1 milyar yapar kaybettiğimiz para."

Avcı'ya tepki

"Abdullah Avcı'ya 29 milyon lira para ödeyecekken, diğer hocalara 2 milyon TL fazla para ödemişim.

"O hocalarla 30 milyon avro kar ettim. Biz büyük camiayız. Adama 'senin derdin ne, nasıl yardımcı olabiliriz?' dedik. 'Bana yardımcı olamazsın, enerjim bitti' dedi. 'Seni yollayalım' dedim, 'hayır' dedi.

"Başkanlık budur, enerjisi kalmamış adamı Beşiktaş'ın başında mı tutacaktım? Kadro dışı bırakılan oyuncular bizim dönemimizde alınmadı. Bunların takıma yaramadığını 3 hoca söyledi. Bunların karşılığı 60 milyon avro.

"Bu sözleşmeler bizim zamanımızda yapılmadı"

Karaveli'ye destek

"Altyapıdan hoca getirdik adamı perişan ettiler. Önder Karaveli geldi, adamı yediler bitirdiler. Adam bize geldi, 'ölmek üzereyim, nefes alamıyorum' dedi.

"Şimdi gelen hoca da çok iyi. Araştırdık, çok da iyi bir hoca gördük. Seneye göreceksiniz bu kulüp nasıl başarılı olacak. Geldiğimden beri Sergen hocayı ve Ismael hocayı getirdim. Biri oldu, diğeri olacak. Tereddüt olursa seneye bana burada hesap soracaksınız. 4 kupa aldık bu sosyal medyacılar bize yakıştıramadılar.

"Bunların parasını tıkır tıkır ödeyen bir yönetim var."

Altyapı vurgusu

"Geldiğimizden beri altyapıdan oynattığımız çocukların ne durumda olduğunu biliyorsunuz. Hepsi çok iyi geliyor. İki yıldan beri ekip biçiyoruz, pırlanta gibi geliyor. Beşiktaş'ı sevmeyip kontrat imzalamayacak çocuk varsa anasının evine gitsin.

"Beşiktaş'ın kıymetini bilmeyenin ben kıymetini bilmem."

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