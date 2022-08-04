Çebi, Emirhan İlkhan'ın takımdan ayrılmak istediğini ve transferin pazartesi günü netleşebileceğini söyledi.

Yeni sezonu cumartesi günü Dolmabahçe'de Kayserispor maçıyla açacak olan Beşiktaş'ta en sıcak gündem Emirhan İlkhan'ın transferi.

Bilindiği gibi Torino, 18 yaşındaki ofansif orta sahanın 4.5 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

Beşiktaş, genç yıldız adayını takımda tutmaya çalışıyor fakat onun hedefinin Avrupa olduğu anlaşılıyor.

Ahmet Nur Çebi, Emirhan İlkhan hakkında ne söyledi?

NTV Spor'a konuşan kulüp başkanı, gelişmelerle ilgili şu yorumu yaptı:

"Emirhan’ı 3 gündür ikna etmeye çalışıyoruz. 'Hayır, ben gitmek istiyorum' diyor. 'Sana Torino’nun verdiği ücreti verelim' dedim, kabul etmedi. Bizi sadece menajeri ile muhattap ediyor. Gitmek istediğini söylüyor.

"Oyuncular köle değil. Kontratları ile onları gönülsüzce Beşiktaş’ta tutamayız. 'Hayallerim var' diyen çocuğun önünde durmam.

"Kontrattaki 4,5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi, kendisinin ve menajerinin isteği ile konuldu. Bir sonraki satışından %20 gelir bize verilecek."

Çebi, yaşanan bu süreçte Önder Karaveli'nin de devreye girdiğini fakat bunun da işe yaramadığını vurguladı.

"Önder Karaveli, Emirhan İlkhan’ın ailesini aradı. Görüşmek istemediler. Önder hocayı yıllardır sürekli arayan insanlar şimdi telefonu açmıyor.

"Emirhan’a 5 milyon TL’ye yakın yıllık ücrete imza attırdık. Beşiktaş’ta oynamak istemediğini, Avrupa’ya transfer olmak istediğini söylüyor. Pazartesi günü her şey netleşir."