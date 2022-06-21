Santrfor arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı takım gündemine Avrupa futbolunun oldukça deneyimli iki ismini aldı.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve kadrosunu şimdiden Gedson Fernandes ile Romain Saiss ile güçlendiren Beşiktaş'ta gözler santrfor takviyesine çevrildi.

Siyah-beyazlı takımın başkanı Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada bu bölge için iki alternatifleri olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Ne söylendi?

Daha önce Burnley forması giyen Hollandalı golcü Wout Weghorst ile ilgilendiklerini açıklayan ancak bu oyuncunun farklı takımlarla görüşmesi nedeniyle kendilerinin de farklı alternatiflere odaklandıklarını belirten Çebi, "Haris Seferovic ve Marko Arnautovic gündemimizde olan ve takımımıza katmayı düşündüğümüz forvet adaylarından ikisi. Her iki oyuncu için de girişimlerimiz var" dedi.

Seferovic'in adı Fenerbahçe ile de anılıyor

Bonservisi Benfica'da bulunan Seferovic geçtiğimiz sezon Portekiz ekibinde tüm kulvarlarda 15 maça çıkarken, bu karşılaşmalara beş gol ve iki asist sığdırmıştı. Portekiz basını tarafından adı Fenerbahçe ile de anılan 30 yaşındaki İsviçreli oyuncu kariyerinin en iyi dönemlerinden birini Jorge Jesus'un yönetimi altında yaşamıştı.

Seferovic bir dönem Frankfurt formasıyla Bundesliga'da ve Fiorentina formasıyla Serie A'da da oynamıştı.

Beşiktaş'ın listesinde yer alan bir diğer hücum oyuncusu olan Arnautovic ise geçtiğimiz sezon Serie A takımlarından Bologna'da oynamıştı. İtalyan ekibiyle çıktığı 34 karşılaşmada 15 gol atmayı başaran 33 yaşındaki hücum oyuncusu, daha önce Hollanda, Almanya, İngiltere ve Çin'de oynamıştı. Arnautovic 2019'da Çin ekibi Shanghai Port'a 25 milyon euro'ya transfer olmuştu.

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