Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak yılın en önemli takviyelerinden biri yapan takımının transfer çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Beşiktaş'ın antrenmanı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Çebi yarışta geride olmalarına rağmen şampiyonluk inancını koruduğunu belirtti.

Ne söylendi?

Takıma katılan oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncuların da olduğunu belirten Çebi, giden herkesin yerinin dolacağını söyledi:

"Gedson Fernandes, bizim istediğimiz bir futbolcuydu. Galatasaray istememiş olabilir, almamış olabilir, saygı duyarım. Başkanı böyle ifade edebilir, doğrudur da.

"Ama Gedson bizim için önemliydi. Biz geçen seneden beri Gedson'u kadromuza almayı planlıyorduk ancak şartlarımız, bugün bu transferi yapabilecek hale geldi. Süreç daha erken başlamıştı. Bir başka takımın ilgilenmesi neticesinde talep ettiğimiz bir futbolcu değildi.

"Transferlerde rekabet bizim amaçladığımız bir olay değildir. Biz sadece istediğimiz futbolcuyu almak için yola çıkarız.

"Kadro dışı olan arkadaşlar, maalesef gitmiyorlar. Ben anlamıyorum; nasıl bir futbolculuk, nasıl bir anlayış, nasıl bir profesyonellik? Yan tarafta koşarak 1-2 senedir para almayı içlerine sindiren arkadaşlarla yollarımızı ayırmakla doğru yapmışız"

Karaveli ile yola devam

Son dönemde ortaya atılan Beşiktaş'ın gelecek sezon Şenol Güneş ile çalışacağı yönündeki iddiaları da değerlendiren Çebi, yola Önder Karaveli ile devam edeceklerini söyledi:

"Ben, Önder Karaveli hocayla yola devam edeceğimizi beyan ettim. Biz hocamızı seviyoruz. Mutluyuz.

"Önder Karaveli'den başka bir hocanın adının konuşulmasını da doğru bulmuyorum. Şenol hocayı severiz. Kıymetlidir. Türk futbolunda yeri önemlidir, Beşiktaş'a büyük katkılar vermiş... Ama benim hocam Önder Karaveli. Bitti.

"Ben halen istekliyim, halen daha ümitliyim. Futbolun içerisinde her şeyin olduğunu biliyorum. Halen daha şampiyon olacağımız hissini, en azından amacını taşımaya devam ediyorum.

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