Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Galatasaray isterse Barcelona maçını Vodafone Park'ta oynayabilir"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ın derbi için bulunduğu erteleme talebi hakkında konuştu.

Yönetmeliklerin dışına çıkılmaması gerektiğine vurgu yapan Çebi, Galatasaray'ı Barcelona maçı için Vodafone Park'a davet etti.

Beşiktaş Başkanı, Galatasaray’dan maçın oynanmaması hakkında kendilerine herhangi bir talebin gelmediğini belirtti.

Maçların hava şartlarına göre oynandığını ifade eden Ahmet Nur Çebi, gelişigüzel kararlar alınmaması gerektiğini savunuyor.

Ne söylendi?

Başkan Çebi, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şu ana kadar böyle bir talep ne Galatasaray'dan ne de Federasyondan geldi.

“Futbol maçlarının ertelenmesiyle ilgili yönetmelikler açık ve nettir. Kulüplerin tavırlarına göre oynanan maçlarda değişiklik yapılmaz.

“Sahaya çıkılır, görüş alanı müsaitse, top yerde sekiyorsa maç oynanır. Bu kuralların dışında gelişigüzel bir karar alınması gerektiğini düşünmüyoruz.

“Maçlar; hava şartlarına bağlı olarak oynanır ya da oynanmaz."

"Ülke puanına katkı veren tek kulüp Galatasaray değil”

Ahmet Nur Çebi şöyle devam etti: "Bugüne kadar ülke puanına katkı veren tek kulüp Galatasaray değildir. Onlar, bu kulüplerden birisidir.

“Beşiktaş'ın da namağlup çıktığı dönemde almış olduğu puanların Türk futboluna katkısı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.

“Eğer konu tamamen sahanın top oynanabilir olmasını arzu etmekse bizim sahamız müsait.

“Galatasaray arzu ederse maçını bizde oynayabilir. İsterse Olimpiyat Stadı'nda da oynayabilir.

“İstanbul'da Galatasaray'ın rahatlıkla saha zemininin uygun olacağı bir stat bulup Barcelona maçını oynayabileceğini düşünüyorum.

"Galatasaray'ı davet ettik. Zemini mazeret göstermelerine gerek yok.

“Eğer hava şartları, o gün yönetmeliklere uygunsa böyle bir talep kabul edilir ama diğer türlü spekülasyonlara neden olur.

"Kurallara uygun bir şekilde devam etmek, herkes açısından daha selametli olacaktır."

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