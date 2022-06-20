Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: "Weghorst ile ekonomik olarak anlaştık"

Transfer konusuna değinen Ahmet Nur Çebi, Weghorst'ta son durumu paylaştı.

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Gidenler ve gelenler netleşmeye başlarken Başkan Ahmet Nur Çebi gündemdeki konulara açıklık getirdi.

Siyah beyazlı kulübün başkanı, Atiba'nın durumundan forvet konusuna gündemde merak edilenleri sponsorluk anlaşmasında cevapladı.

Ne söylendi?

Çebi, tecrübeli kaptan Atiba ile devam edeceklerinin müjdesini verdi.

"8+3 yabancı kuralı, 3 yerli 8 yabancının olması ve 14 yabancının kadroda olması, Atiba ile sözleşme yapma açısından elimiz güçlendi. Atiba bizle 1 yıl daha devam edecektir. Ancak işin ekonomik yönünü göz ardı etmeyeceğim."

Transfer konusuna da değinen Ahmet Nur Çebi, Weghorst'ta son durumu da paylaştı.

"Saiss ve Gedson gibi çok iyi transferlerimiz oldu. Birkaç transfer daha yapacağız.

"En önemlisi de forvet. Weghorst ile ekonomik olarak el sıkıştık. Ailesiyle ilgili konu kaldı. Biz başka oyunculara da bakıyoruz. Weghorst olumlu döndüğünde başka biriyle sözleşme yapmadıysak önceliği ona veririz.

"Muleka ve Muleka gibiler gündemimizde var. Tek alternatifimiz değil. Sörloth, Beşiktaş'ın istediği bir forvet. Fakat iyi alternatiflerimiz de var."

Yerli transferler ve Rıdvan Yılmaz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ın da takımdan ayrıldığını açıkladı.

"Rıdvan Yılmaz transferi bitmek üzere. Ersin Destanoğlu için de teklifler var. Rıdvan için 4 Milyon € kesin aldık. 2,5 Milyon € da kontratta var, %90 alacağız. Daha yukarısını da alabiliriz.

"Cyle Larin ile görüşmüyoruz, yarın ne olur bilemem. Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş listemizde."

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