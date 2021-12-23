Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Benim ilk tercihim Önder Karaveli'dir"

Ahmet Nur Çebi, Göztepe maçının ardından Önder Karaveli hakkında çok net açıklamalarda bulundu.

Önder Karaveli’nin bu şekilde gitmesi durumunda arkasında durmaları gerektiğini söyleyen Başkan Çebi, Süper Kupa maçında da Karaveli’nin takımın başında olacağını belirtti.

Çebi ayrıca, hakem kararlarından da şikayet ederek TFF’nin eski hakemlerle artık vedalaşması gerektiğinin altını çizdi.

Ne söylendi?

Ahmet Nur Çebi’nin Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamalar şu şekildeydi:

“Sergen hocamız giderken çok üzüldüm. Önder Hoca böyle devam ettiği sürece bizimle olmaya devam edecek. Onun arkasında durmamız lazım. Hocamızın asil bir duruşu var.

“Benim ilk tercihim Önder Karaveli’dir. Projelerimize gayet uygun bir profildedir. Ona her şey yakışır. Hocamız, Süper Kupa maçında da takımımızın başında olacak. Kendisini çok beğeniyorum ve şans şu anda onun elinde.

“Bizim bundan sonra Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili daha farklı bir strateji üretmemiz gerekiyor. Ekonomide atacağımız adımlarla birlikte altyapıdan gelecek futbolcularımız için Önder Hoca’nın çok uygun olduğunu düşünüyorum.”

"Eski hakemler artık vedalaşsın"

Çebi, hakem kararlarıyla ilgili olarak TFF’yi eleştirirken, “Niye biz her maçın sonunda hakemlerin tartışıldığı bir süreç yaşıyoruz?

“Hakemlerin adaletli ve dikkatli olmaları bu kadar mı zor? 1 sene boyunca hakemlik yapmaması kararlaştırılan bir şahıs, Türkiye'de hakem mi kalmadı geri getiriliyor? Geçen hafta Fırat Aydınus'un yaptıkları, verdiği penaltı kararı, VAR'la ilgili abuk subuk yorumlar ortada.

“Hakem konusu ne MHK, ne TFF'nin konusudur. Eski hakemler artık vedalaşsın. Yollarını bu camiadan ayırsınlar. Bizi kendimize bıraksınlar. Hakkıyla kim şampiyon olacaksa olsun” dedi.

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