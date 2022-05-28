Beşiktaş başkan adayı Fuat Çimen kimdir? Listesinde kimler var?

Siyah-beyazlılarda başkanlığa adaylığını koyan 56 yaşındaki Çimen kimdir ve yönetim kurulu listesinde kimler var?

Fuat Çimen, Beşiktaş'ta başkanlığa adaylığını koydu ve 29 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde Ahmet Nur Çebi ile birlikte yarışacak.

West İstanbul Marina’da Marina Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çimen, Divan kuruluna yönetim kurulu listesini de teslim etti.

Peki Fuat Çimen kimdir ve yönetim kurulu listesinde kimler yer alıyor? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Fuat Çimen kimdir?

Beşiktaş başkan adayı Fuat Çimen, 1966 yılında İstanbul, Bakırköy'de dünyaya geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümü, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü mezunu.

Fuat Çimen'in Ulaş Sarp adında bir oğlu var.

2011'den bu yana West İstanbul Marina’da Marina Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışıyor.

Aslen Bosnalı olan Çimen, Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Karadağca, İngilizce, orta seviyede Almanca ve Rusça dillerini konuşabiliyor.

Fuat Çimen'in listesinde kimler var?

Beşiktaş başkan adayı Fuat Çimen'in Divan kuruluna teslim ettiği aday yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Asıl Üyeler:

Haldun Boz

Ersen Yılmaz

Ercüment Meriç Öztürk

Mehmet Pişkin

Ahmet Çonğar

Hakan Atalay

Banu Noyan

Behzat Güven Cem

Yedek Üyeler: Aydın Kulaksız Bengi Berker Ömer Küçük Alper Uzuner Nejdet Demiryürek

Fuat Çimen ne söyledi?

Fuat Çimen başkan adaylığı ilgili şunları söyledi:

"Bu seçimi alacağımıza eminiz, hiç kuşkumuz yok. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın projelerini Ahmet Bey de takip ediyordur. Onun böyle bir yönetim kurulu olduğunu düşünmüyorum.

Bence Ahmet Bey de oy verme kabinine girdiğinde bizi seçecek. Hesap soracağız diye gelen, birbirinin devamı olan yönetimleri matruşka yönetimler olarak görüyorduk.

29 Mayıs'taki seçim, matruşka yönetimlerin son bulacağı seçim olacak. Biz Beşiktaş için son umuduz, köprüden önceki son çıkışız."

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