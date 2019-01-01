Beşiktaş - Başakşehir maçının hakemi açıklandı

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

20 Eylül Cuma:

20.30 - : Özgür Yankaya

21 Eylül Cumartesi:

15.00 - : Koray Gençerler

17.30 İstikbal Mobilya -Yukatel : Hüseyin Göçek

20.00 -MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

22 Eylül Pazar:

14.00 Çaykur Rizespor- : Serkan Tokat

16.30 -Aytemiz : Zorbay Küçük

19.00 BtcTurk - : Arda Kardeşler

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23 Eylül Pazartesi:

20.00 Demir Grup - : Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Beşiktaş-Medipol : Suat Arslanboğa