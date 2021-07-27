Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş sezon öncesi bugün Başakşehir'i konuk edecek.
Mehmet Topal, Kenan Karaman ve Salih Uçan transferleriyle boy göstermek isteyen siyah-beyazlılar kendilerini Başakşehir karşısında sınayacak.
Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman?
BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki oynanacak Beşiktaş - Başakşehir hazırlık maçı bu akşam oynanacak.
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Beşiktaş'ın ilk hazırlık maçı saat 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda?
Basına kapalı oynanacak Beşiktaş - Başakşehir karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.
Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı
Beşiktaş, 24 Temmuz- 4 Ağustos tarihlerinde İspanya'da 3 hazırlık maçı oynamayı planlıyordu ancak koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İspanya kampı iptal edildi.
İlk maçını Başakşehir ile yapacak olan Beşiktaş, ardından 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor'la karşılaşacak.
Kartal, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor ile buluşacak.