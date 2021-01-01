Beşiktaş, Avrupa'nın beş büyük liginde zirvede

Siyah-beyazlılarda bu sezon 20 farklı oyuncu gol attı. Bu, Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligi içinde ulaşılan en yüksek rakam.

Başakşehir'i 3-2 mağlup edip Süper Lig'de liderliğini perçinleyen Beşiktaş, 20 farklı oyuncusunu golle buluşturarak bu alanda bir rekora imza attı.

Üstelik bu rekor Türkiye ile sınırlı kalmadı. Siyah-beyazlılar Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde, bir takımda en fazla gol atan oyuncuya sahip olan ekip haline geldi.

Listede Fenerbahçe de var

Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde, en fazla oyuncusu gol atan takım sıralamasında, 28 maçta 20 farklı oyuncusu gol atan Beşiktaş lider durumda. Siyah-beyazlıları, 28 karşılaşmada 18 farklı futbolcusu gol atan Fenerbahçe takip ediyor.

Listede üçüncü sırayı üç takım paylaşıyor. Atalanta ve Barcelona bu sezon ligde 26 maça çıktı ve 16 farkla oyuncusu golle buluştu. Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ise 24 maç oynarken, aynı şekilde 16 farklı futbolcudan gol katkısı aldı.

Hangi takımda, hangi oyuncular gol attı?

Gelin, bu beş takımda hangi oyuncuların fileleri havalandırdığına bir göz atalım.



Beşiktaş: Aboubakar, Larin, Atiba, Mensah, Nkoudou, Vida, Oğuzhan, Hasic, Ljajic, Cenk, Josef, Ghezzal, Rosier, Necip, N'Sakala, Gökhan, Welinton, Lens, Güven, Boyd.

Fenerbahçe: Serdar, Tisserand, Nazım, Gökhan, Szalai, Ozan, Mert Hakan, Gustavo, Sosa, Ferdi, Pelkas, Sinan, Perotti, Thiam, Valencia, Samuel, Samatta, Cisse.

Borussia Dortmund: Hummels, Akanji, Meunier, Passlack, Reus, Brandt, Guerreiro, Emre Can, Delaney, Dahoud, Reinier. Reyna, Sancho, Moukoko, Hazard, Sancho.

Barcelona: Lenglet, Alba, Araujo, Firpo, Roberto, De Jong, Busquets, Puig, Coutinho, Fati, Moriba, Griezmann, Messi, Braithwaite, Dembele, Trincao.

Atalanta: Palomino, Djimsiti, Toloi, Romero, Hateboer, Freuler, Gosens, De Roon, Malinovsky, Pessina, Ilicic, Pasalic, Miranchuk, Zapata, Muriel, Lammers.

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Bir takımın gol dağılımı, bize oyun hakkında bazı bilgiler verebilir. Çok fazla oyuncunun gol atması ve gol dağılımının dengeli olması, takım oyununun ön planda olduğuna dair işaret olabilir.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu gol dağılımı, bu iki takımın bir veya birkaç oyuncuya bağımlı olmadığını gösteriyor.

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