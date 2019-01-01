Beşiktaş Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda son sırada bulunan Beşiktaş, Braga deplasmanında gruptan çıkma şansını arttırmak istiyor.

Oynadığı ilk 3 maçından puan alamayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu mücadelesinde Braga'nın konuğu olacak. Siyah beyazlılar puansız olmasına karşın alacağı bir galibiyetle tekrar ilk ikiye girme şansını yakalayacak.

Beşiktaş Avrupa Ligi'nde gruptan nasıl çıkar?

Avrupa Ligi'nde Sporting Braga, Wolverhampton ve Slovan Bratislava ile aynı grupta bulunan Beşiktaş, çıktığı tüm maçları kaybetti. K Grubundaki puan durumu şöyle;

Takım Averaj Puan Sporting Braga +2 7 Wolverhampton +1 6 Slovan Bratislava +1 4 Beşiktaş -4 0

Beşiktaş'ın gruptan çıkabilmesi için grupta kalan tüm maçlarını kazanması gerekiyor. Ancak bu durum bile siyah beyazlıların gruptan çıkması için yeterli olmayabilir. Braga ve Wolverhampton'ın Beşiktaş'a yenilmesi kadar, Slovan Bratislava karşısında da puan kaybetmesi gerekiyor.

Beşiktaş'ın kalan maçları

07.11.2019 Braga - Beşiktaş

28.11.2019 Beşiktaş - Slovan Bratislava

12.12.2019 Wolverhampton - Beşiktaş

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, Braga maçında yok

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında temsilcisi Braga ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Abdullah Avcı, rahatsızlığı nedeniyle takımının başında yer alamayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4 Kasım Pazartesi günü yüksek ateş ve aşırı halsizlik sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesinde tetkikleri yapılan ve viral üst solunum yolları enfeksiyonu tanısı ile tedaviye alınan teknik direktör Abdullah Avcı, şikayetlerinde gerileme olmaması sebebiyle bu sabah aynı hastanede tekrar kontrolden geçirildi.

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Avcı'ya, "viral enfeksiyon üzerinde gelişen süper enfeksiyona bağlı atipik pnömoni" tanısı konuldu.

Tedavisinin devam etmesi ve tıbbi açıdan uzun uçak yolculuğunun doğurabileceği olumsuzluklar göz önünde bulundurulduğundan doktorlar tarafından deneyimli teknik adama seyahat izni verilmedi.

Bu nedenle Braga maçında takımının başında olamayacak Avcı'nın yerine teknik sorumluluk görevini Recep Uçar gerçekleştirecek.