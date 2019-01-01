Beşiktaş, Avrupa Ligi kurasına kaçıncı torbadan katılıyor?

Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde eden Beşiktaş, grup kuralarına kaçıncı torbadan katılacak?

UEFA 'nde grup aşaması zamanı geldi çattı.

Kupa 2'ye ülkemizden 3 takım katılma hakkı elde etti: Beşiktaş, ve .

48 takımın 12 grupta mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'ne Beşiktaş doğrudan katılma hakkını kazanmıştı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olympiakos'a elenen Medipol Başakşehir de yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

Trabzonspor ise play-off turunda AEK'yı elediği taktirde gruplarda yer alan üçüncü Türk takımı olacak. Bordo mavili ekip ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

Avrupa Ligi grup kurası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2019-2020 Sezonu UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü TSİ 14:00'te 'daki Grimaldi Forum'da başlayacak. Kura çekimi beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları 19 Eylül - 12 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Final maçı ise 27 Mayıs Çarşamba günü 'nın Gdansk kentindeki Gdansk Stadyumu'nda yapılacak.

Beşiktaş grup kurasına kaçıncı torbadan katılacak?

Beşiktaş, grup aşaması kurasına 1. torbadan katılacak. 1. torbada yer alan diğer takımlar arasında , , , ve gibi takımlar dikkat çekiyor.

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Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Başakşehir ise kuraya 4. torbadan katılacak.