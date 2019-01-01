Beşiktaş Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya ne zaman bildirecek? (2019-2020)

Avrupa Ligi'ne eleme turu oynamadan katılacak olan Beşiktaş, UEFA'ya kadrosunu bildirmek için bu sezon acele etmeyecek.

Spor Toto Süper Ligi üçüncü bitiren Beşiktaş önümüzdeki sezon 'ne eleme turu oynamadan direkt olarak katılım sağlayacak.

Önce Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktör koltuğuna yeni bir isim getirecek olan siyah beyazlı yönetim, ardından transferlere başlayacak.

Beşiktaş'ın hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklense de UEFA'ya Avrupa Ligi kadrosunu bildirme konusunda rahat.

Ön eleme oynamadan direkt olarak gruplara katılacak olan Beşiktaş Avrupa'da da transferin son günü olan 31 Ağustos'ta saat 23.59'a kadar transferini bitirmesi ve kadrosunu UEFA'ya teslim etmesi gerekiyor.