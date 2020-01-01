Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Atletico Madrid'in kadın takımı, Vodafone Park'ta karşılaşıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Kadın Futbol Takımı karşı karşıya geliyor.

Cinsiyetçi algıyla mücadele için düzenlenen Vodafone Kupası, Vodafone Grubu'nun tüm dünyada başlattığı "Ben Varım" hareketi kapsamında düzenleniyor.

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Vodafone'un 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Beşiktaş Kulübü ile düzenlediği Vodafone Kupası'nda stada girişler ücretsiz olacak.

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Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

İki takımın karşı karşıya geleceği Vodafone Kupası, 7 Mart Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak.

Beşiktaş - Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı arasındaki mücadele Vodafone TV'den de canlı yayımlanacak. Maçın ücretsiz biletleri Vodafone Park gişelerinden temin edilebilecek.