Beşiktaş, Atiba'ya yeni sözleşme önerdi

Siyah-beyazlı kulüp, emektar oyuncu Atiba Hutchinson'a sözleşmesini bir yıl daha uzatması için bir teklifte bulundu.

Beşiktaş, Atiba'dan kolay kolay vazgeçmek istemiyor.



NTV'nin haberine göre siyah-beyazlılar, 38 yaşındaki oyuncuya 1 yıllık sözleşme önerdi ve cevabını beklemeye başladı. Haberde yeralan bilgilere göre Kanadalı oyuncu eğer bu teklifi kabul etmezse, kendisine Beşiktaş'ın teknik ekibinde yer alması için başka bir teklifte bulunulacak.



Büyük profesyonel



Siyah-beyazlılarda 8. sezonu geçiren Atiba, bu sezonda da takımın en çok forma giyen oyuncularından biri olmayı başardı. İlerleyen yaşına rağmen formayı kaptırmayan Kanadalı emektar, profesyonelliği ile Türkiye'de tüm futbolseverlerin saygısını kazandı.



Beşiktaş forması ile oynadığı 8 sezonda 2 şampiyonluk yaşyan Atiba, çıktığı 275 maçta 22 gol atarken 28 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu en önemli katkıyı defansif anlamda verdi ve çoğu zaman takımın sigortası olmayı başardı.

