Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yolları ayırıyor

Yönetimin geçmişten kalma alacakları konusunda Kanadalı oyuncuyla anlaşmazlık yaşadığı ve bu yüzden sözleşmesini uzatmama kararı aldığı iddia edildi.

Siyah-beyazlı formayı yedi senedir giyen ve taraftarın sevgilisi olan Atiba Hutchinson ile yönetimin arası açıldı.

Fanatik' te yer alan habere göre; mâli sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, UEFA ile sorun yaşamamak adına tüm oyunculardan geçmiş alacaklarını beş ay ertelemesini talep etti. Atiba ile yapılan görüşmede ise küçük bir rakamdan, büyük bir olay çıktı.

Yönetim, 100 bin euro alacağı olan Kanadalı oyuncuya, “50 bin euro’sunu şimdi ödeyelim. Kalanını da ertele” önerisi getirdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 37 yaşındaki oyuncu ise bu talebi kabul etmedi.

Daha fazla takım

Bunun üzerine Ahmet Nur Çebi ve ekibi, 100 bin euro’yu Atiba’nın hesabına yatırdı. Fakat bu olaydan sonra yönetim, tecrübeli oyuncuyla sözleşme uzatmama kararı aldı.