Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Francisco Montero'yu kiraladık, yarın İstanbul'da olacak

Siyah-beyazlıların transfer faaliyetleriyle ilgili bilgiler veren Kocadağ, Atletico Madrid'in genç stoperinin yarın İstanbul'da olacağını duyurdu.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor' a kulübün transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

'in 21 yaşındaki stoperi Francisco Montero'yu kiraladıklarını belirten Kocadağ, "Montero inşallah yarın İstanbul'da olacak. Genç bir stoper, onu kiraladık" ifadesini kullandı.

Kocadağ'ın açıklamalarında öne çıkan diğer detaylar ise şu şekilde:

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"Forvette görüştüğümüz iki-üç isim var, basına da yansıyanlar oldu. Nikola Kalinic ile de görüşüyoruz. Biz 3-4 milyon euro maaş, üç-dört sene kontrat, 15-20 milyonluk kontratları imzalamayız, bizden bu beklentileri olan varsa kusura bakmasın. Neden uzun sürüyor bu işler? Transferi hemen bitirebilecek yeteneğimiz de, bağlantımız da var, kimsenin kuşkusu olmasın. Ama maliyet anlamında transferleri nasıl aşağı çekeriz, nasıl doğru transferleri yaparız, ona bakıyoruz. Forvette iyi bir ismi kazandıracağız."

"Papiss Cisse temas kurduğumuz üç-dört santrfor adayından biriydi ama şu anda diğer isimler onun biraz daha önünde. Kalinic ve en az onun kalitesinde bir-iki alternatifle görüşüyoruz."

"Sağ bekte transfer düşünüyoruz. Nazım Sangare millî takım oyuncusu. Kulübü ile anlaşırsak olur ama alternatif oyuncular da var, hangisi mantıklı olursa, onu getireceğiz."

"Enzo Roco ile sözleşme feshi için birkaç görüşme yaptık. Bugün ya da yarın son noktayı koyma durumumuz var. Domagoj Vida'nın oyunculuğu ve karakteri tartışılmaz ama çok yüksek maliyetli bir oyuncu. Gelen teklifler var kendisine, Avrupa'da pazarı olan bir oyuncu olduğunu umuyoruz. Gelen teklifler ne kadar ısrarlı olacak, bizi maliyetten ne kadar kurtaracak, buna karar vereceğiz."

"Gökhan Töre sevdiğimiz, tanıdığımız bir oyuncu. Kulübüyle bir sözleşmesi var, çözümlenebilirse hocamızın da kadroda görmek istediği oyunculardan biri."