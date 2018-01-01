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Beşiktaş

Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Kavalcı: Vagner Love takımdan ayrılabilir

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AA
Ligin ikinci yarısı için planlamalara başlayan Beşiktaş'ta Ahmet Kavalcı, Şenol Güneş'in raporuna göre hareket edeceklerini söyledi.

Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Kavalcı, Beşiktaş'ın devre arası yapılanması hakkında konuştu.

NTV'ye konuşan Ahmet Kavalcı, "Şenol Güneş hocamız ile görüşeceğiz ve ne yapılması gerekiyorsa yapacağız." dedi.

"Gidecekler ve yapılacak transferler hakkında karar alacağız. Beşiktaş'ı içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için çok çalışmalıyız. Takımı ayağa kaldıracak hamleleri yapacağız."

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Kasımpaşa maçı öncesi kadro dışı bırakılan Vagner Love hakkında da konuşan Kavalcı, "Vagner Love takıma bir türlü uyum sağlayamadı. Ayrılacak isimler arasında olabilir." dedi.

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