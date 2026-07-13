Beşiktaş, Arsenal ile anlaşmaya vardı ve deneyimli Dünya Kupası oyuncusunu kadrosuna kattı

Fabrizio Romano ve Florian Plettenberg’in haberine göre, Leandro Trossard Beşiktaş’a transfer oluyor. Belçikalı oyuncu, başarılı bir sezon geçirdiği Arsenal’den ayrılıyor.

Türk kulübü, Dünya Kupası kadrosunda yer alan bu oyuncuyu uzun süredir takip ediyordu. The Athletic, geçen hafta bu transferin 20 milyon avro tutarında olacağını bildirmişti. Romano da bunu Pazartesi akşamı doğruladı.

Arsenal, 18 milyon euro alacak ve bonuslar yoluyla bu rakama 2 milyon euro daha ekleyebilecek. Transfer uzmanına göre Trossard, Salı akşamı son formaliteleri tamamlayacak. Sağlık kontrolü ve sözleşme imzalanması için gerekli zamanlar zaten planlandı.

Trossard, geçen sezon İngiltere şampiyonu olan Arsenal'de düzenli olarak ilk 11'de yer aldı. Kanat oyuncusu, 2025/26 sezonunda tüm turnuvalarda toplam 50 resmi maça çıktı; bu maçlarda 8 gol attı ve 11 asist yaptı.

Trossard, Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Belçika, eleme turlarında ABD'yi (4-1) ve Senegal'i (3-2) mağlup ettikten sonra, bu turda İspanya'ya (2-1) yenilerek turnuvadan elendi. Trossard, turnuva boyunca iki gol attı ve üç asist yaptı.

Trossard’ın yanı sıra Beşiktaş, Bayern Münih’ten Alexander Nübel’i de kadrosuna kattı. Kaleci, o dönemde Manuel Neuer’in halefi olarak Münih’e getirilmişti, ancak orada hiçbir zaman kendini kanıtlayamadı.

Alman kaleci, A takımda sadece dört resmi maçta forma giydi ve 29 yaşında Beşiktaş’a transfer oluyor. Böylelikle Türk kulübü, kısa sürede Avrupa’nın dev kulüplerinden iki oyuncuyu kadrosuna kattı.