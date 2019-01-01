Beşiktaş

Beşiktaş - Apollon Larissa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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AA
Yeni sezon hazırlık kampını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, Yunan ekibi Apollon Larissa ile karşılaşıyor.

Avusturya kampında ilk maçını İspanyol ekibi Eibar'a 2-0 kaybeden Beşiktaş, ikinci hazırlık mücadelesinde Apollon Larissa ile karşılaşacak.

Siyah beyazlılar, Yunanistan ekibiyle 29 Temmuz Pazartesi günü TSI 19:00'da karşılaşacak. Mücadelenin yayınlanacağı kanal ise henüz belli olmadı.

Yeni sezon hazırlıklarını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da gerçekleştirecek Beşiktaş, burada 2 hazırlık maçı daha oynayacak.

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Beşiktaş'ın kalan hazırlık maçları şu şekilde:

Haberin devamı aşağıda

- 19:00 Beşiktaş - Udinese Calcio

- 19:00 Beşiktaş - Brescia Calcio

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