Beşiktaş - Apollon Larissa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlık kampını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, Yunan ekibi Apollon Larissa ile karşılaşıyor.

kampında ilk maçını İspanyol ekibi 'a 2-0 kaybeden Beşiktaş, ikinci hazırlık mücadelesinde Apollon Larissa ile karşılaşacak.

Siyah beyazlılar, Yunanistan ekibiyle 29 Temmuz Pazartesi günü TSI 19:00'da karşılaşacak. Mücadelenin yayınlanacağı kanal ise henüz belli olmadı.

Yeni sezon hazırlıklarını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da gerçekleştirecek Beşiktaş, burada 2 hazırlık maçı daha oynayacak.

Beşiktaş'ın kalan hazırlık maçları şu şekilde:

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- 19:00 Beşiktaş - Calcio

- 19:00 Beşiktaş - Brescia Calcio