Beşiktaş - Apollon Larissa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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AA
Avusturya kampında ilk maçını İspanyol ekibi Eibar'a 2-0 kaybeden Beşiktaş, ikinci hazırlık mücadelesinde Apollon Larissa ile karşılaşacak.
Siyah beyazlılar, Yunanistan ekibiyle 29 Temmuz Pazartesi günü TSI 19:00'da karşılaşacak. Mücadelenin yayınlanacağı kanal ise henüz belli olmadı.
Yeni sezon hazırlıklarını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da gerçekleştirecek Beşiktaş, burada 2 hazırlık maçı daha oynayacak.
Beşiktaş'ın kalan hazırlık maçları şu şekilde:
- 19:00 Beşiktaş - Udinese Calcio
- 19:00 Beşiktaş - Brescia Calcio