Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı nerede ve ne zaman oynanacak?

Süper Lig şampiyonu ile kupa finalisti, ocak ayında karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde mağlup ettiği Fraport Tav Antalyaspor ile Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın nerede ve ne zaman oynanacağı henüz resmî olarak açıklanmadı.

Fakat Cumhuriyet gazetesinin haberine göre karşılaşma, ocak ayında oynanacak.

Kritik mücadelenin Katar'da oynanması bekleniyor.

Ayrıca haberde, konuyla ilgili görüş bildiren Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de maçın oynanacağı tarih ve yer hakkında bilgisinin olmadığını aktardığı söylendi.

Beşiktaş ile Antalyaspor en son ne zaman karşılaştı?

İk takım, geçtiğimiz sezon 18 Mayıs'ta İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar mücadeleyi 3. dakikada Josef de Souza, 30. dakikada Valentin Rosier'in golüyle 2-0 kazanmayı başardı ve kupayı müzesine götürdü.

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