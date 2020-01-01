Beşiktaş - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş devre arası çalışmalarına Altınordu ile oynayacağı hazırlık mücadelesiyle devam edecek.

Süper Lig'in ilk yarısında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Beşiktaş devreyi 30 puanla beşinci sırada tamamladı.

Devre arası kampına Antalya'da devam eden Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında ile karşılaşacak.

Beşiktaş - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş ile Altınordu arasındaki karşılaşma 10 Ocak Cuma günü saat 16:30'da başlayacak.

Bu mücadelenin yayıncısı ise henüz belli değil.