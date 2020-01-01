Beşiktaş - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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AA
Süper Lig'in ilk yarısında 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Beşiktaş devreyi 30 puanla beşinci sırada tamamladı.
Devre arası kampına Antalya'da devam eden Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Altınordu ile karşılaşacak.
Beşiktaş - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş ile Altınordu arasındaki karşılaşma 10 Ocak Cuma günü saat 16:30'da başlayacak.
Bu mücadelenin yayıncısı ise henüz belli değil.