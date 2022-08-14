Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında Alanyaspor skoru 3-0'dan 3-3'e getirdi.

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş-Alanyaspor ile karşılaştı. Karşılaşma 3-3 beraberlikle sonlandı.
Beşiktaş'ta golleri 3.dakikada Nkoudou, 20. dakikada Salih Uçan ve 31. dakikada penaltı golüyle Ghezzal kaydetti.
Emrecan Uzunhan 15. dakikada gördüğü sarı kart sonrası 37. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışı kalarak takımını bir kişi eksiltti.
Alanyaspor'da ilk gol 45+3'te Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.
81. dakikada Saiss'in kendi kalesine attığı golle skor 2-3 oldu.
90+2'de penaltıdan Candeias'ın golü karşılaşmada skoru 3-3 eşitledi.
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Karşılaşmanın 5 gerçeği
- OPTA'nın verilerine göre Emrecan Uzunhan, Eylül 2019'da oynanan Gaziantep FK maçından bu yana Mohamed Elneny'din ardından Beşiktaş formasını giydiği ilk Süper Lig maçında kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.
- Beşiktaş, Eylül 2021'de 3-3 sonlanan Adana Demirspor karşılaşmasından bu yana ilk kez üç farkla öne geçtiği bir Süper Lig maçında puan kaybetti.
- Beşiktaş 2014/15 sezonundan bu yana topa en az sahip olduğu ve en az isabetli pas kaydettiği maçını oynadı.
- Roman Saiss, Süper Lig, Premier Lig ve Ligue 1 kariyerleri boyunca ilk kez kendi kalesine gol attı.
- Beşiktaş'ın kırmızı kart gördüğü, kendi kalesine gol attığı ve penaltı golü yediği son Süper Lig maçı, Şubat 2011'de 4-2 mağlubiyetle sonlanan Fenerbahçe derbisiydi.
1 - Emrecan Uzunhan, Mohamed Elneny'den (Eylül 2019 vs Gaziantep FK) bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu. 🟥. pic.twitter.com/YOshfK9dJ2— OptaCan (@OptaCan) August 14, 2022
3 - Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Eylül 2021'deki Adana Demirspor maçından (3-3) bu yana ilk kez üç farklı öne geçtiği bir Süper Lig karşılaşmasında puan kaybetti. İkram. pic.twitter.com/XleJNYnocx— OptaCan (@OptaCan) August 14, 2022
2 - Beşiktaş, Opta'nın Süper Lig'de detaylı istatistik tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan bu yana topa en az sahip olduğu (%22) ve en az isabetli pas yaptığı (121) maçı Alanyaspor karşısında oynadı. Eksik. pic.twitter.com/Hvhhi8aHAh— OptaCan (@OptaCan) August 14, 2022
1 - Beşiktaş stoperi Romain Saiss, en üst lig kariyerinde (Süper Lig, Premier Lig & Ligue 1) ilk kez kendi kalesine gol attı. Talihsiz. pic.twitter.com/H5lwITZAxU— OptaCan (@OptaCan) August 14, 2022
1 - Beşiktaş'ın Alanyaspor maçından önce kırmızı kart gördüğü, kendi kalesine gol attığı ve penaltı golü yediği son Süper Lig karşılaşması, Şubat 2011'de 4-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisiydi.— OptaCan (@OptaCan) August 14, 2022
Necip - Kendi kalesine gol
Ferrari - Kırmızı kart
Alex - Penaltı golü
Istırap. pic.twitter.com/rYoOAKic6a