Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında Alanyaspor skoru 3-0'dan 3-3'e getirdi.

Doğa Başak Öztürk|
Corendon Alanyaspor vs Besiktas - Turkish Super LigAA
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Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşması 3-3 beraberlikle sonlandı. Alanyaspor, skoru 3-0'dan 3-3'e getirdi.

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş-Alanyaspor ile karşılaştı. Karşılaşma 3-3 beraberlikle sonlandı.

Beşiktaş'ta golleri 3.dakikada Nkoudou, 20. dakikada Salih Uçan ve 31. dakikada penaltı golüyle Ghezzal kaydetti.

Emrecan Uzunhan 15. dakikada gördüğü sarı kart sonrası 37. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışı kalarak takımını bir kişi eksiltti.

Alanyaspor'da ilk gol 45+3'te Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.

81. dakikada Saiss'in kendi kalesine attığı golle skor 2-3 oldu.

90+2'de penaltıdan Candeias'ın golü karşılaşmada skoru 3-3 eşitledi.

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Karşılaşmanın 5 gerçeği

  • OPTA'nın verilerine göre Emrecan Uzunhan, Eylül 2019'da oynanan Gaziantep FK maçından bu yana Mohamed Elneny'din ardından Beşiktaş formasını giydiği ilk Süper Lig maçında kırmızı kart gören ilk oyuncu oldu.
  • Beşiktaş, Eylül 2021'de 3-3 sonlanan Adana Demirspor karşılaşmasından bu yana ilk kez üç farkla öne geçtiği bir Süper Lig maçında puan kaybetti.
  • Beşiktaş 2014/15 sezonundan bu yana topa en az sahip olduğu ve en az isabetli pas kaydettiği maçını oynadı.
  • Roman Saiss, Süper Lig, Premier Lig ve Ligue 1 kariyerleri boyunca ilk kez kendi kalesine gol attı.
  • Beşiktaş'ın kırmızı kart gördüğü, kendi kalesine gol attığı ve penaltı golü yediği son Süper Lig maçı, Şubat 2011'de 4-2 mağlubiyetle sonlanan Fenerbahçe derbisiydi.